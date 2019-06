L’appello di Conte è un buco nell’acqua E all’orizzonte si profila una sola via d’uscita

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 giugno 2019) di Giuliano Checchi Il presidente Giuseppe, nella conferenza stampa di alcuni giorni fa, ha rivolto ai due componenti della maggioranza una richiesta decisa e precisa: “Basta con la campagna elettorale“. Governo,: “Non possiamo lavorare se continuiamo con veline e freddure a mezzo social” Matteo Salvini e la Lega (con meno seggi in Parlamento rispetto al M5S, ma premiati alle Elezioni europee contrariamente al M5S) non hanno nemmeno aspettato che finisse per rispondergli che loro, a smettere con la campagna elettorale, non ci pensano nemmeno. Per confermarlo poi nemmeno un’ora dopo, al vertice sullo Sbloccacantieri. Del resto, non si vede perché dovrebbero farlo, visto che la loro campagna elettorale permanente, complice anche un considerevole (e non casuale) supporto propagandistico, sta ...

