La scaletta dei concerti dei Tool in Europa in attesa di Firenze Rocks

Parte il DNA World Tour dei Backstreet Boys - la scaletta del concerto a Milano : Il DNA World Tour dei Backstreet Boys è ufficialmente iniziato! L'11 maggio, la band ha dato vita al primo concerto in programma per il Tour mondiale della reunion, con un grande spettacolo a Lisbona. In attesa dell'unico concerto-evento sold out in programma in Italia, al Mediolanum Forum di Assago (Milano) mercoledì 15 maggio, siamo andati a curiosare tra i brani in scaletta che ovviamente non potevano che ripercorrere la discografia della ...