Juventus titolo in crescita | ma potrebbe uscire dal FTSE MIB

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Prosegue il trend positivo per le azioni dellaa Piazza Affari, con ilche anche oggi guadagna il +2%, complice sempre la discussone animata intorno al nome del nuovo allenatore, con la lotta mediatica tra Guardiola e Sarri. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore,però il 24 giugno è previsto un nuovo aggiornamento per quanto riguarda l’indice: tra le società cherodalMIB, per far spazio a nuovi nomi come Nexi, ci sarebbe tra le altre (Salvatore Ferragamo o Banca Generali) anche la. Negli ultimi 12 mesi le azioni bianconere hanno guadagnato oltre il 152% del loro valore. Grazie alle voci di mercato per il nuovo tecnico negli ultimi tempi infatti ildella società di Agnelli ha fatto registrare un andamento costantemente positivo, tornando a crescere dopo la caduta dovuta all’eliminazione di Champions. Nel giro di un mese e ...

