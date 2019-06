Gf | Francesca De André | Taylor Mega è venuta farsi Gennaro ma non ce l' ha

ilgiornale

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Luana Rosato Appena uscita dalla Casa del GF16,Deha colto la palla al balzo per dire ciò che pensa veramente di, ospite del programma per una settimana L’ingresso nella Casa del GF16 diha creato scompiglio traDeLillio, rimasto ammaliato dalla influencer così come tutti gli altri concorrenti maschi della Casa. L’uscita delladalla Porta Rossa, però, ha permesso adi dire ciò che pensa veramente die, in un momento di confidenza con Martina Nasoni, non ha esitato a sparare a zero contro la influencer. La De, che molti hanno accusato di gelosia nei confronti della “rivale”, ha rigettato ogni illazione nei suoi confronti: “E’qui a mettere zizzania e poi, io, gelosa di che? Lei èqui a tentare die non ce la fatta!”. “Sì, poi, ci ha provato anche con ...

trash_italiano : Barbara: 'parliamo di Francesca De André' Luca Onestini: #GF16 - VicolodelleNews : ‘#GF16' #FrancescaDeAndrè sta preparando il suo ricongiungimento col fedifrago #Giorgino? Con #GennaroLillio è dunq… - franbellino : Francesca VS Gennaro: duro scontro nella notte. Lei chiede di uscire - Novella 2000 -