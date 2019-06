Danimarca,exit poll: avanti Frederiksen

repubblica : Danimarca, gli exit poll: trionfo dei socialdemocratici. Governo e maggioranza assoluta grazie alla linea dura sull… - RaiNews : #Danimarca al voto, ai primi exit poll grandi perdite per la destra populista del Partito del popolo danese - Agenzia_Italia : Exit poll: in Danimarca vincono i socialdemocratici, crolla l'ultradestra -

Si profila la vittoria dei socialdemocratici inalle elezioni parlamentari. Secondo i primi,il partito di Metteè in testa con il 25,3% dei consensi. I liberali del premier uscente Lars Loekke Rasmussen al 20%. E 9,8% per i populisti del partito del popolo danese. I socialdemocratici, assieme ad altri partiti della sinistra, otterrebbero 90 seggi su 179in Parlamento: la maggioranza assoluta. In campagna elettorale,ha portatola linea dura sull'immigrazione.(Di mercoledì 5 giugno 2019)