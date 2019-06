CorSport | Psg alla riscossa per Allan | ma il Napoli resiste

ilnapolista

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Il Psg ci ha già provato l’estate scorsa. All’epoca, l’offerta pern ammontava a 60 milioni di euro. Prevedeva un quinquennale da sette milioni e passa. Ad un certo punto la stagione del centrocampista ha anche risentito delle voci di mercato, con il mancato schieramento in panchina da parte del mister e qualche prestazione sottotono. Adesso, scrive il Corriere dello Sport, ci sarebbero di nuovo alcune “chiacchierate di cortesia”, non trattative vere e proprie, solo “perlustrazioni per vedere se intanto sono mutati gli scenari, se si è aperta una seppur minima possibilità: il rilancio, il replay, a sessanta milioni, è stato salutato con gentilezza”. Il, scrive il quotidiano. De Laurentiis non cederàn finché non sarà offerta una cifra che il presidente ritiene congrua al valore di uno “dei centrocampisti più interessanti dell’universo calcio”. Solo con ...

