Conti pubblici | Commissione Ue propone di chiudere procedura per la Spagna dopo 10 anni

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Per il Belgio il giudizio è sospeso, per Francia e Cipro non ci sono le condizioni per aprire una, per laè stata proposta la chiusura. Laeuropea nel collegio del 5 giugno ha adottato relazioni ex articolo 126.3 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea “nei confronti di Belgio, Francia, Italia e Cipro, in cui esamina la conformità di questi paesi con i criteri relativi al disavanzo e al debito previsti dal trattato. Per l’Italia, la relazione conclude che è “giustificata” unaper disavanzi eccessivi per il debito. Condizione che è stata evitata dagli altri tre Paesi Ue. Per Madrid invece laha deciso di proporre la chiusura delladi infrazione per deficit eccessivo che durava da 10. “Proponiamo dilaper deficit eccessivo per la. La logica è che oranui a ...

antoniomisiani : La #CommissioneUE dice cose note da tempo. La politica economica gialloverde è un fallimento, l’Italia è in stagnaz… - ilfoglio_it : Conti pubblici, la procedura d'infrazione “è giustificata”, dice Bruxelles. Ora gli stati membri decideranno se apr… - repubblica : Conti pubblici, Di Maio: 'La procedura di infrazione riguarda il debito prodotto dal Pd' -