fanpage

(Di martedì 4 giugno 2019) Il giorno dopo il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte non si allenta la tensione che ha caratterizzato le ultime settimane di, intervenendo a Rtl 102.5, ha lanciato il suo: "La mia volontà c'è, ma se mi dovessi accorgere che tra 15ci ritroviamo qui a dirci le stesse cose sarebbe un problema".

fanpage : Ultimatum di Matteo Salvini al governo: 'Se entro 15 giorni non cambia la situazione è un problema' - greatgiulio : ...non vi meravigliate se in giro per il mondo ci prendono per i fondelli... Italy’s Prime Minister Delivers Ultim… -