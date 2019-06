huffingtonpost

(Di martedì 4 giugno 2019), nel dopo Bashir non c’è spazio per la democrazia. E chi la rivendica è un nemico dello Stato e come tale da neutralizzare con ogni mezzo. Sono più di 35 le persone uccise e centinaia i feriti nella “dispersione” del sit-in dei manifestanti ad opera dei militariesi davanti al quartier generale dell’esercito a Khartoum: lo afferma la commissione di medici legata al movimento di protesta. “Il numero delle persone uccise dai militari di fronte al quartier generale delle forze armate è cresciuto a oltre 35, e centinaia sono i feriti”, afferma la nota del Comitato centrale dei mediciesi. Il capo del Consiglio militare transitorio del, Abdel Fattah al-Burhan, ha annunciato che si terranno elezioni generali entro nove mesi e ha cancellato i precedenti accordi raggiunti con i gruppi ...

amnestyitalia : #Sudan: violento attacco da parte dei militari contro un accampamento di manifestanti nella capitale Khartoum. Alme… - HuffPostItalia : Sudan, una 'nuova Siria' alle porte - ClaudioZavatti1 : RT @HuffPostItalia: Sudan, una 'nuova Siria' alle porte -