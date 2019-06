Roma | con l' auto giù per la scalinata di Villa Borghese | al volante un manager del Nord

Tom Tom Traffic Index - è Roma la città più congestionata d’Italia : Si chiama Tom Tom Traffic Index (https://www.tomtom.com/en_gb/Traffic-Index/) il report, elborato dalla celebre firma nei navigatori gps, che prende in analisi il Traffico di 403 città in 56 paesi nel mondo. Per quanto riguarda l’Italia, Roma risulta la città con quello più congestionato dell’intero Stivale: in Caput mundi gli automobilisti trascorrono circa il 39% del tempo in più nel Traffico rispetto ai tempi di percorrenza medi nazionali. ...

Confessione Reporter : Stella Pende va in Giappone per raccontare il dramma dei padri divorziati. In Romania dalle badanti depresse : Stella Pende Confessione Reporter riparte dal Giappone e arriva fino in Italia. Per la dodicesima edizione, il programma giornalistico di Stella Pende tornerà oggi – 4 giugno – in seconda serata su Rete4 con nuove inchieste che avranno, come comune denominatore, la rilevanza sociale dei contenuti documentati. Nella prima puntata, dal paese del Sol Levante la conduttrice parlerà del dolore dei papà violentemente separati e privati ...

Roma - blitz del Ros contro il clan Fragalà : 31 arresti. L’intercettazione : “Se mi sento tradito sparo anche a mio figlio” : “Io quando mi sento tradito da qualcuno, che potrebbe anche essere mio padre o mio figlio, io gli sparò. Dice ‘che ammazzeresti tuo figlio?’ Sì sì, perché no, Se mio figlio cammina con me, facciamo il reato insieme e mi tradisce, io lo ammazzo”. Così parlava in una conversazione captata dagli investigatori nel 2015 il presunto boss Alessandro Fragalà, finito in manette oggi nell’ambito dell’operazione del Ros, coordinata ...

Blitz contro clan Fragalà - arresti tra Roma e Catania : I carabinieri del Ros, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma, hanno disarticolato il clan mafioso Fragalà

Juventus - possibile scambio di mercato con la Roma Perin-El Shaarawy : In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico bianconero, la dirigenza della Juventus è al lavoro per cercare di costruire una squadra competitiva per la Champions League e la Serie A. Alcune decisioni di mercato saranno inevitabilmente avallate dal tecnico che siederà sulla panchina bianconera, ma l'idea della dirigenza è quella di costruire una rosa ideale per il 4-3-3, l'obiettivo è quindi dare una filosofia offensiva. Proprio gli esterni ...

Blitz contro il clan Fragalà : arresti tra Roma e Catania : Blitz dei carabinieri del Ros tra le province di Roma e Catania contro presunti appartenenti al clan Fragalà: arresti e perquisizioni sono scattati nei confronti di numerosi soggetti ritenuti responsabili di intimidazioni a commercianti e imprenditori, estorsioni, minacce e attentati nell’area a sud della Capitale tra Ardea, Pomezia e Torvajanica.Dalle indagini, nel corso delle quali è stato sventato un sequestro di persona ...

Mafia - blitz del Ros tra Roma e Catania contro il clan Fragalà : Con minacce ed estorsioni terrorizzavano commercianti e imprenditori dei comuni di Ardea, Pomezia e Torvajanica nell'area metropolitana della capitale. Durante l'operazione sventato un sequestro

Maxi operazione del Ros a Roma e Catania - colpo al clan Fragalà. Sequestrato pizzino con la formula di affiliazione : I carabinieri del Ros, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma, hanno disarticolato l’organizzazione mafiosa nota come clan ‘Fragalà‘, operante nell’area metropolitana Romana e in particolare nei comuni di Ardea, Pomezia e Torvajanica. Il clan aveva determinato un pesante clima di intimidazione ai danni di commercianti e imprenditori locali, costretti a subire estorsioni attraverso attentati dinamitardi e minacce. È ...

Roma - fermato l'automobilista che è sceso con la macchina sulla scalinata di Valle Giulia : È stato rintracciato l'automobilista che al volante della sua Panda è sceso con l'auto lungo la scalinata "Bruno Zevi" a Villa Borghese. Dopo aver acquisito le...

Governo - Conte ironizza : “Una mia lista o un ruolo nel M5s? Sarei disposto ad allenare la Roma…” : “Se ancora è libero il posto Sarei semmai disposto ad allenare la Roma“. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi, rispondendo ironicamentalla domanda se sia disposto a guidare una propria lista o ad assumere un impegno politico in M5s Governo, Salvini sull’ultimatum di Conte: “Se tutti mantengono parola si va ...

Paulo Fonseca nuovo allenatore Roma?/ Già fissato un incontro in Portogallo : Paulo Fonseca nuovo allenatore Roma? Shakhtar pronto a liberarlo: pronto un biennale da 3 milioni di euro, fra gli italiani resta possibile De Zerbi.

Incidente nave Venezia - il presidente dell'Autorità portuale convocato d'urgenza a Roma. Feriti in condizioni stabili : Il giorno dopo l'Incidente della nave da crociera a Venezia, scatta l'inchiesta per accertare eventuali responsablità. Il presidente dell'Autorità di sistema portuale del...

Raggi : vogliono continuare a salvare banche piuttosto che difendere risparmi Romani : Roma – “Sul ‘taglia debito’ o ‘Salva Roma’, come lo vogliamo chiamare, se preferiscono continuare a salvare le casse delle banche invece che difendere i risparmi dei romani e degli italiani lo dicano subito, perche’ la nostra pazienza e’ finita”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a margine della presentazione della Notte bianca dello Sport di Roma Capitale, a chi le chiedeva un ...

Cole Sprouse ha condiviso la foto più Romantica di Lili Reinhart : <3 The post Cole Sprouse ha condiviso la foto più romantica di Lili Reinhart appeared first on News Mtv Italia.