Paratici | «C’è un range di tecnici Abbiamo le idee chiare»

Scambio Dybala-Icardi - c’è un solo ostacolo : il piano di Paratici : Scambio DYBALA ICARDI- Dopo l’eliminazione dalla Champions League, la Juventus starebbe valutando attentamente il piano per la prossima sessione di mercato. Come detto e ripetuto, la sensazione è che Dybala possa dire addio ai bianconeri. Un addio che potrebbe prendere forma in caso di potenziale Scambio alla pari con Mauro Icardi. La Juventus potrebbe rifletterci […] More