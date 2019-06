Momento della verità per Google Stadia | prezzo | giochi e data di uscita svelati il 6

optimaitalia

(Di martedì 4 giugno 2019) Finalmente ci siamo,è pronta a scendere seriamente in gioco nelle dinamiche altamente competitive del settore videoludico. Dopo aver alzato il sipario sulla sua piattaforma per il gaming in streaming, il colosso di Mountain View ha infatti annunciato che nelle prossime ore terrà una conferenza interamente dedicata al suo ambizioso progetto fondato sulla tecnologia cloud. Lada cerchiare a più tinte di rosso sui nostri calendari è quella del 6 giugno, in cui andrà in onda il cosiddettoConnect. L'evento, confermato dal tweet visibile in calce, precederà le grandi conferenze dell'E3 2019, e sarà visibile da tutti gli appassionati in streaming a partire dalle ore 18:00 italiane. Potete già raggiungere la pagina YouTube dove si terrà l'evento streaming, all'internoquale possiamo cogliere tre informazioni fondamentali:annuncerà il ...

giroditalia : ?? @RichardCarapazM 'This is the biggest moment in my sporting life' | ?? @RichardCarapazM 'È il momento più importan… - juventusfc : #JuventusFinals: è il momento della sfida fra @Emrecan_ e @Miralem_Pjanic Votate! ? - SkyTG24 : Incidente a #Venezia, il momento dell'impatto tra la nave e il battello visto dall'alto della prua -