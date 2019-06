Live Non è la d’Urso anticipazioni | ospiti | arriva Marco Carta

Colesterolo - carne bianca o rossa non fa differenza : i Livelli aumentano allo stesso modo : Ricercatori americani dell'autorevole istituto CHORI hanno dimostrato che, a parità di grassi saturi, una dieta con grandi quantità di carne bianca aumenta i livelli di Colesterolo nel sangue allo stesso modo di una dieta con grandi quantità di carni rosse. Una dieta con lo stesso quantitativo di proteine ma di origine diversa (vegetali e latticini) ha un impatto inferiore sui livelli di Colesterolo.

Stai esagerando - non hai niente! Ma il piccolo OLiver muore di meningite : Avrebbero respinto le paure di una madre secondo cui suo figlio aveva la meningite poche ore prima della morte del bambino. Ora due medici e due infermieri sono nei guai. Georgie Hall, 38 anni, afferma che il paramedico Graham Scott ha accusato il figlio Oliver, di sei anni, di aver cercato di "esagerare" la sua malattia e, in tal senso, di aver “finto di inciampare”, chiedendo alla donna se avesse "cercato su Google" i sintomi. Scott avrebbe ...

Live Venezia-Cremona basket - Gara-3 Play-off in DIRETTA : 65-65 - l’equilibrio non si spessa - sarà supplementare! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Venezia-Cremona, terzo appuntamento della semifinale scudetto della Serie A 2018-2019 di basket. Dopo la spettacolare vittoria di Sassari ai danni di Milano, resta soltanto da decidere il nome della seconda finalista. La sfida di questa sera però non potrà in alcun modo emettere un verdetto definitivo dato che le due formazioni si trovano in perfetta parità (1-1), ma il peso specifico all’interno ...

Live Non è la D'Urso : forse ospite un uomo che dice di essere Mark Caltagirone (RUMORS) : La storia di Pamela Prati continua a monopolizzare l'attenzione dei salotti televisivi. Sebbene la vicenda sembrasse giunta alla conclusione dopo che la Prati aveva dichiarato che il suo presunto sposo Mark Caltagirone fosse inesistente, ora la situazione potrebbe cambiare radicalmente. Da Massimo Giletti è stato inquadrato di spalle un uomo che sostiene di essere il vero Caltagirone e che potrebbe essere anche ospite di Barbara D'Urso. Massimo ...

Live Fognini-Zverev - Roland Garros 2019 in DIRETTA : ottavo di finale che può valere la top10. In campo non prima delle 14.30 : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match degli ottavi di finale del Roland Garros 2019 tra il nostro Fabio Fognini e il tedesco Alexander Zverev (n.5 del mondo). Sul “Suzanne Lenglen” il ligure si giocherà l’accesso ai quarti di finale e anche la possibile top-10 nel ranking ATP. In caso di vittoria, infatti, l’entrata nell’elite del giocatore di Arma di Taggia sarebbe praticamente in cassaforte e ...

Vasco Rossi NonStopLive2019 : ecco quando va in onda : Vasco Rossi il 16 giugno su Canale 5 con un docu-concerto Domenica 16 giugno 2019 Canale 5 manderà in onda un docu-concerto che racchiuderà tutti i momenti più belli ed emozionanti del NonStopLive2019: il tour di Vasco Rossi. Secondo quanto riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, questo docu-concerto sarà proprio un viaggio nel backstage del […] L'articolo Vasco Rossi NonStopLive2019: ecco quando va in onda proviene da Gossip e Tv.

Liverpool - Klopp : “Non è stata una bella partita ma dovevamo vincere e lo abbiamo fatto” : Le dichiarazioni di Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta contro il Tottenham, valsa la sesta Champions League ai Reds: “abbiamo giocato lottando, tutte e due sognavamo questa coppa. Non è stata la partita più bella del mondo ma dovevamo vincere. dovevamo soltanto fare questo, e i ragazzi l’hanno fatto”. “E’ stata una stagione fantastica e intensa, ...

Liverpool - Klopp euforico dopo il successo in Champions League : “non è stata la finale più bella - ma…” : L’allenatore del Liverpool ha parlato dopo la vittoria della Champions League, esprimendo tutta la propria gioia per questo successo Il Liverpool vince la sesta Champions League della propria storia, la prima per Jurgen Klopp in carriera dopo sei finali perse. Un successo che mette a tacere le critiche piovute negli scorsi anni sul manager tedesco, riuscito a prendersi la sua rivincita al termine di una serata magica. Alfredo ...

Tottenham-Liverpool 0-1 Diretta Rigore dopo 25" : Salah non sbaglia : E' una finale di Champions League tutta inglese quella che va in scena questa sera a Madrid tra Liverpool e Tottenham. SEGUI LA DIRETTA Le due compagini arrivano all'atto conclusivo...

Tottenham-Liverpool - rigore dubbio per i Reds dopo venti secondi : Salah non sbaglia dal dischetto [VIDEO] : Pochi secondi e subito Liverpool in vantaggio con Salah, che trasforma un calcio di rigore dubbio concesso da Skomina Comincia subito malissimo per il Tottenham la finale di Champions League, il Liverpool infatti si guadagna un discutibile calcio di rigore dopo venticinque secondi per un fallo di mano di Sissoko su cross di Mané. Skomina non ha dubbi e indica il dischetto, anche se la palla sbatte prima sul fianco e poi sul braccio. Il VAR ...

Tottenham-Liverpool - Klopp non si fida : “si affrontano squadre con qualità importanti - ecco cosa ci preoccupa” : L’allenatore del Liverpool ha parlato alla vigilia della finale di Champions League contro il Tottenham, esprimendo il proprio punto di vista Il countdown è cominciato, la finale di Champions League si avvicina, Tottenham e Liverpool non vedono l’ora di scendere in campo per regalare emozioni. AFP/LaPresse Sarà un match senza favoriti, come sottolineato da Jurgen Klopp ai microfoni di Sky Sport: “l’anno scorso non ...

Live Italia-Serbia 0-1 volley femminile - Nations League in DIRETTA. Quanti errori delle azzurre - la Serbia non si ferma : 11-13 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, sesto match valido per la Nations League 2019 di volley femminile. Al PalaZoppas di Conegliano si affrontano le due squadre che si sono giocate il titolo iridato sette mesi fa nell’Arena di Yokohama in Giappone. Allora fu la Serbia ad aggiudicarsi il match e oggi le azzurre provano a riscattarsi in una sfida molto importante per la conquista della final six dopo la sconfitta di ieri ...

Live Fognini-Delbonis - Roland Garros 2019 in DIRETTA : 1-2 nel primo set - non ci sono stati break : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sfida valida per il secondo turno del Roland Garros 2019 tra Fabio Fognini e l’argentino Federico Delbonis. Sul campo n.1 il ligure va a caccia del terzo turno dello Slam parigino e sulla carta i favori del pronostico sono dalla sua parte. Non si prospetta un match semplice per il tennista di Arma di Taggia. Delbonis è un giocatore solido, capace di tutto sulla terra rossa, e la semifinale ...