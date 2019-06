Il Mattino sulla sorpresa annunciata a De Laurentiis | “In arrivo | ma non sarà di mercato…”

forzazzurri

(Di martedì 4 giugno 2019) Ila De: Ila De: “Lunedì, nel frattempo, è arrivato e ce lo siamo anche lasciati alle spalle con tanto di appuntamento andato perduto. Per due giorni Napoli si è interrogata sulle parole sibilline del numero uno del club mentre in città si rincorrono le voci di mercato: James dal Real Madrid, Diego Costa dall’Atletico, Trippier dal Tottenham o Rodrigo dal Valencia. Grandi nomi da grandi club, l’inversione di tendenza sul mercato che i napoletani si aspettano da tempo. Tutta la città avrebbe voluto in questo lunedì un annuncio importante, magari nuova benzina alla passione azzurra dopo una stagione tra alti e bassi, con la Juventus ancora vincente in campionato, il Chelsea dell’ex Sarri che fa festa in Europa League e molti punti interrogativi in vista del prossimo anno. L’annuncio ...

