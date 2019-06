Antartide | alla ricerca del ghiaccio più antico con Beyond EPICA

meteoweb.eu

(Di martedì 4 giugno 2019) Il 1° giugno ha preso ufficialmente avvioOldest Ice Core, finanziato dal programma dieuropeo Horizon 2020. Il progetto, che avrà una durata di 6 anni, intende perforare, raccogliere e analizzare ilinper misurare il contenuto dei gas serra e ricostruire le temperature degli ultimi 1,5 milioni di anni, migliorando, al contempo, i modelli di previsione dei cambiamenti climatici futuri. Per fare questo, esperti glaciologi di 10 paesi Europei e 16 diversi istituti dihanno unito le forze sotto la guida di Carlo Barbante dell’Università Ca’ Foscari Venezia etore associato dell’Istituto di scienze polari del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isp), insieme al suo gruppo diin Italia, formato dal Cnr-Isp, Enea, Università Ca’ Foscari Venezia, Milano Bicocca, Bologna, Firenze, Siena e Istituto nazionale di geofisica e ...

