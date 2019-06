Shenmue III è stato posticipato a novembre

eurogamer

(Di lunedì 3 giugno 2019) L'attesissimo titolo di Ys Net e Deep Silver,III, sarebbe dovuto arrivare su PlayStation 4 e PC ad agosto. Ebbene, attraverso un comunicato stampa, editore e sviluppatore hanno annunciato che la data di uscita del gioco è stata posticipata. La nuova data di uscita del gioco che vede come protagonista Ryo Hazuki è programmata per il 16.Si legge dal comunicato: "Nonostante sia quasi pronto, il titolo ha semplicemente bisogno di qualche piccolo ritocco per poterlo considerare completamente finito. Siamo convinti che il tempo in più che avremo a disposizione, ci aiuterà ad offrire una vera esperienza, quella che i giocatori in tutto il mondo meritano! Vi ringraziamo per la vostra pazienza e la vostra comprensione".Attualmente non sappiamo a cosa dovrà metter mano lo studio di sviluppo: si parla di "piccoli ritocchi", ma non èsvelato nulla di più.III ...

