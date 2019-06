Paulo Fonseca nuovo allenatore Roma? Il portoghese apre | ' Tutto possibile'

Chi è Paulo Fonseca : moglie - figli e gioco. Perché lo chiamano Zorro : Chi è Paulo Fonseca: moglie, figli e gioco. Perché lo chiamano Zorro Da Antonio Conte (ormai passato all’Inter) a Maurizio Sarri (in attesa di liberarsi dal Chelsea, per approdare forse alla Juventus), passando per Mourinho (si è fatto anche il suo nome), Mihajlovic (osteggiato da una tifoseria contraria a una “lazializzazione” della propria squadra), perfino il ritorno di Di Francesco (ancora sotto contratto). Ma alla fine il nome che ...