Mark Ronson ricorda Amy Winehouse | “Scrisse Back to black in dieci minuti”

Il nuovo album di Lady Gaga sarà “incredibile” - parola di Mark Ronson (video) : Il nuovo album di Lady Gaga, che godrà del traino di una stagione dei premi favolosa per la popstar, sarà "incredibile e sorprendente": i due aggettivi non sono frutto di rumors infondati, ma sono stati usati da Mark Ronson, produttore e collaboratore di lunga data della Germanotta, con cui ha inciso ad esempio la colonna sonora del film A Star Is Born di cui la cantante è stata protagonista al fianco del regista Bradley Cooper. Mark Ronson ...