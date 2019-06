Lo spread torna a far paura all’Italia | sfondata quota 290

Lo spread torna a salire : oltre i 290 punti |Oggi attesa la risposta dell'Italia all'Ue : Lo spread tra Btp e Bund tedesco apre in netto rialzo oltre la soglia di 290 punti a 291,4 punti contro i 283 della chiusura di giovedì. Il rendimento del titolo decennale italiano sale al 2,73%. Intanto Bruxelles aspetta la risposta di Roma ai chiarimenti chiesti dalla Commissione sul debito pubblico

FINANZA E POLITICA/ La vera ragione per cui lo spread è tornato a salire : Subito dopo il risultato delle elezioni europee, lo spread dell'Italia è tornato a salire. Un chiaro messaggio per il Paese

Lo spread torna a correre : le famiglie italiane pagano il conto di 100 miliardi : Sarà anche vero, come dice Matteo Salvini, che «con tutto il rispetto per lo spread viene prima il lavoro e la salute degli italiani». E in effetti è anche comprensibile che...

Risale lo spread - dai conti correnti alla borsa le perdite tornano a 100 miliardi : Sarà anche vero, come dice Matteo Salvini, che «con tutto il rispetto per lo spread viene prima il lavoro e la salute degli italiani». E in effetti è anche comprensibile che...

Salvini sfida la Ue : «Pronti a superare il 3% di deficit». E lo spread torna a 280 : Il leader leghista rispolvera la guerra con la Ue sui limiti di spesa che aveva già tormentato il varo della finanziaria. E i mercati reagiscono negativamente. L’alleato Di Maio: «Parole irresponsabili»

Borsa Italiana oggi - Milano torna sulla parità. spread stabile : Seduta in altalena per Borsa Italiana . Milano , apertura -0,01% a 21.707 punti, torna sulla parità a metà seduta dopo un tentativo di rialzo in mattinata: l'indice Ftse Mib di Piazza Affari viaggia ...

Borsa Italiana oggi - Milano torna in rialzo. spread in calo dopo rating S&P : FIDUCIA ECONOMIA IN calo - Ad aprile l'indice ESi della Commissione europea che misura la fiducia nell'economia è calato in misura marcata nella zona euro e nella Ue: rispettivamente di 1,6 punti ...

Lo spread torna a fare paura. È incubo per i conti pubblici : Ieri il Bollettino della Bce ha confermato il clima generale di incertezza sottolineando che 'la perdita di slancio dell'economia dovrebbe proseguire nel corso dell'anno'. Tra rallentamento della ...

Lo spread Btp-Bund torna a quota 270 in attesa delle pagelle di S&P sull'Italia : Appare difficile che l'agenzia di rating decida di tagliare il giudizio sul nostro Paese che è attualmente due soli gradini sopra il livello junk

spread Btp-Bund frena - torna sotto 250 punti. Borse in calo : Lo Spread tra Btp e Bund rallenta e torna sotto la soglia dei 250 punti base, a 248. Il rendimento del decennale italiano è al 2,48%. La Borsa di Milano, -0,1%, gira in negativo, in linea con gli ...