Incidente Reyes | le indagini | Andava a 237 km h | è scoppiata una gomma

Morte Reyes - la dinamica dell’Incidente : l’auto viaggiava a quasi 250 km/h : E’ stata la notizia che ha sconvolto il mondo del calcio sabato mattina: la Morte in un incidente di José Antonio Reyes, ex calciatore tra le altre di Siviglia, Arsenal, Real e Atletico Madrid. Morte Reyes, Canizares scatena il caos: “non merita di essere ricordato” [FOTO] E’ uscito il rapporto della Guardia Civil in merito alla dinamica dell’incidente. E’ stata l’alta velocità a portare alla Morte il ...

Morte Reyes - la tremenda dinamica dell’Incidente : svelati i motivi che hanno causato lo schianto : La Guardia Civil spagnola ha redatto il rapporto sull’incidente che ha causato la Morte di Reyes, rivelando i motivi che hanno portato allo schianto Dopo il cordoglio da parte di tutto il mondo del calcio per la Morte del giocatore spagnolo José Antonio Reyes, avvenuta per un incidente d’auto nella notte tra venerdì e sabato, è il momento delle indagini per far chiarezza sulla dinamica che ha portato alla Morte del giocatore ...

