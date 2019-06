Disney e Netfilx contro la Georgia che impedisce l’aborto

vanityfair

(Di lunedì 3 giugno 2019) Black Panther e Avengers: Endgame. I due film che hanno incassato di più negli ultimi due anni hanno molte cose in comune. Una di queste è che lali ha girato entrambi in. Potrebbe essere anche fra gli ultimi prodotti in questo stato perché l’amministratore delegato diBob Iger ha detto che «sarà molto difficile» girare film e lavorare inse il primo gennaio entrerà in vigore la nuova legge approvata dallo Stato. La legge è nel novero di quelle che stanno inasprendo le pene per chi pratica l’interruzione di gravidanza e diminuendo i casi in cui è lecito praticarla. La normana applicherà la regola del battito cardiaco del feto: nessuna interruzione di gravidanza se si sente il battito, cosa che di solito avviene entro sei settimane e quindi quando non tutte le donne sono consapevoli di essere incinte. Laha 92mila dipendenti ...

VanityFairIt : In Usa, le case di produzione sono pronte a boicottare la #Georgia se passerà la legge restrittiva sull'interruzion… -