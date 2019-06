Ziliani | “Dopo Conte e Marotta | all’Inter manca solo Moggi”

ilnapolista

(Di domenica 2 giugno 2019) Su Il Fatto Quotidiano Paoloparla di fine di un’era nel calcio italiano. La Champions “delle imprese impossibili e dei miracoli diventati quotidianità” è finita con la vittoria del Liverpool e “anche da noi, nell’Italietta diventata teatrino di avanspettacolo dopo essere stata per decenni Scala, Opéra e Metropolitan allo stesso tempo, nulla potrà più essere come prima”. Dopo aver avutoun credo, ovvero che vincere fosse la sola cosa che conta, la Juventus – che in Italia fa il bello e cattivo tempo – si ritrova a non aver vinto la Coppa dalle grandi orecchie, ovvero l’unica cosa che valeva la pena vincere, nonostante l’acquisto di Ronaldo dell’estate scorsa, chedefinisce “la mossa della disperazione”. “Se vincere è l’unica cosa che conta, ma se la Champions non la vinci nemmeno comprando ...

DiegoMorello4 : @SimoneAvsim @LiveBianconera Pistocchi ziliani varriale etc anti juventini che odio ma a cui non ho mai augurato nu… -