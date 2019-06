petergomezblog : Incidente Venezia, transatlantico si scontra con battello. I ministri Toninelli e Bonisoli: “Stop grandi navi in la… - RODICA82777131 : RT @petergomezblog: Incidente Venezia, transatlantico si scontra con battello. I ministri Toninelli e Bonisoli: “Stop grandi navi in laguna… - TelevideoRai101 : Toninelli:grandi navi a Venezia mai più -

"L'incidente di oggi al porto didimostra che lenon devono più passare dalla Giudecca. dopo tanti anni di inerzia, finalmente siamo vicini ad una soluzione definitiva per tutelare sia la laguna che il turismo" Così su Twitter il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. E il ministro dell'Ambiente Costa,ribadisce il "No allenella Laguna,si lavora per una soluzione". "Bisogna anche tutelare il patrimonio, la incolumità di cittadini,turisti", ha detto il ministro per i Beni, Bonisoli.(Di domenica 2 giugno 2019)