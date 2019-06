Roberto Mancini sfida l' Inter | Lele Oriali? Spero resti con me

Roberto Mancini : “Balotelli? Non convocato per scelta tecnica - dipende da lui. Dobbiamo vincere per migliorare il ranking” : Roberto Mancini si è presentato in conferenza stampa a Coverciano alla vigilia del doppio impegno dell’Italia nelle qualificazioni agli Europei 2020. Il CT ha parlato a tutti tondo e si è soffermato a lungo su Mario Balotelli: “Non entro nel merito delle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi da Mario, e di sicuro quando parlava di razzismo non si riferiva a me. Ci conosciamo da una vita. La sua assenza qui ha una motivazione ...

Calcio - Europei Under21 : Roberto Mancini fa visita alla squadra. Parigini infortunato : lascia il ritiro : Sorpresa a Formello, sede del ritiro della Nazionale italiana Under 21 di Calcio: questa mattina Roberto Mancini, CT della selezione maggiore, ha fatto visita agli azzurrini prima dell’inizio degli Europei di categoria, che si terranno in Italia e San Marino dal 16 al 30 giugno (l’Italia giocherà nella fase a gironi due volte a Bologna ed una a Reggio Emilia). Il CT ha parlato con il suo omologo dell’Under 21 Luigi Di Biagio e ...

Tocca nuovamente alla Nazionale di Roberto Mancini : Prima di concludere la stagione Tocca nuovamente alla Nazionale di Roberto Mancini. Il c.t. ha rilasciato la lista dei 33

Nazionale - i convocati di Roberto Mancini : Grifo e Kean presenti - out Balotelli : Il Ct della Nazionale italiana Roberto Mancini, ha diramato i convocati per le prossime gare dell’Italia contro Grecia e Bosnia Sono 33 i calciatori convocati dal Commissario tecnico Roberto Mancini in vista delle due partite contro Grecia (sabato 8 giugno – Atene, ‘Spyros Louis’ Stadium) e Bosnia Erzegovina (martedì 11 giugno – Torino, Juventus Stadium), valide per il terzo e quarto turno di European Qualifiers EURO 2020. Torna ...

Calcio - il Commissario Tecnico della Nazionale Roberto Mancini insignito del Premio Enzo Bearzot : Nella cerimonia tenutasi questa mattina presso il Salone d’onore del CONI, il Commissario Tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini ha ricevuto il prestigioso Premio Nazionale ‘Enzo Bearzot’, riconoscimento organizzato dall’Unione Sportiva ACLI con il patrocinio della FIGC e giunto alla nona edizione. Il Tecnico azzurro succede ad Eusebio Di Francesco, vincitore lo scorso anno. La giuria composta da giornalisti e ...

Addio De Rossi - il messaggio di Roberto Mancini per il centrocampista : Addio De Rossi – “E’ anche nel modo in cui si esce di scena che si misurano i campioni e #DeRossi e’ un grande campione. So bene cosa si prova a lasciare una maglia che senti addosso come una seconda pelle. Per questo faccio un grande in bocca al lupo a Daniele!”. E’ il messaggio su Twitter del ct della Nazionale, Roberto Mancini. Oggi l’ultima partita di De Rossi con la Roma, sarà una giornata ...

Calcio - Roberto Mancini : “Noi siamo l’Italia - possiamo fare come la Francia e la Spagna e aprire un ciclo” : Roberto Mancini, a quasi un anno dal suo esordio come commissario tecnico della Nazionale italiana di Calcio, ed alla vigilia del doppio confronto con Grecia e Bosnia, molto importante per il cammino azzurro verso gli Europei itineranti del 2020, ha concesso un’intervista al quotidiano torinese “La Stampa“. Dura la vita da selezionatore, dato che sono pochi gli spazi riservati alla Nazionale: “La cosa più faticosa è stare ...

Roberto Mancini fa il punto sulla Nazionale : ancora dietro le big - ma il futuro è roseo : Roberto Mancini si appresta a ripartire con la Nazionale italiana impegnata nelle gare di qualificazione ai prossimi Europei Il Ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato del momento della sua squadra in vista delle gare fondamentali di qualificazione agli Europei. Lo ha fatto ai microfoni de La Stampa, partendo da quanto fatto sinora: “Il pari di San Siro con il Portogallo, pur senza gol, è stata la partita migliore. ...

Calcio - Roberto Mancini : “Obiettivo qualificarsi agli Europei. Stimo Balotelli - Zaniolo e Kean mi danno del lei” : Roberto Mancini è stato intervistato in esclusiva da Diletta Leotta nel programma “Linea Diletta” disponibile sulla piattaforma Dazn. Il CT della nazionale italiana ha parlato degli obiettivi futuri dell’Italia: “L’obiettivo è ovviamente qualificarsi agli Europei. Le partite sono tutte da vincere, soprattutto per noi che abbiamo un ranking troppo brutto per essere quello dell’Italia”. L’ex ...

VIDEO Roberto Mancini : “Vogliamo rinnovare e portare una mentalità offensiva - credendo nei giovani” : Oggi ha avuto il via lo stage della Nazionale italiana di calcio agli ordini dei CT Roberto Mancini, Luigi Di Biagio (Under21) e Paolo Nicolato (Under20). Il selezionatore della Nazionale maggiore ha spiegato che: “Cerchiamo di portare avanti un pensiero condiviso di rinnovamento. Vogliamo dare alle squadre una mentalità offensiva, è la cosa positiva, speriamo di riuscirci tutti insieme. Le nazionali minori stanno crescendo molto e stanno ...

Nazionale - sono in 5 e non hanno mai giocato in Serie A : Roberto Mancini li convoca : Secondo stage di due giorni per la Nazionale di Roberto Mancini - che si svolgerà il 29 e il 30 aprile - concordato dalla Figc con la Lega di Serie A e che riguarda i giocatori di fascia di età più giovane che già fanno parte del giro azzurro. Il ct ha convocato oggi 35 calciatori che si raduneranno

Calcio - le convocazioni di Roberto Mancini : la Nazionale è l’unico modo per vedere gli azzurri all’opera? : Un po’ come accaduto nel settore maschile anche in questo caso il podio è Roberto Mancini ha reso nota nelle ultime ore la lista dei convocati per lo stage della Nazionale italiana di Calcio che si terrà lunedì 29 e martedì 30 aprile a Coverciano. Un elenco di 35 calciatori tra cui vi sono anche tre classe 2001, ovvero Gozzi, Ricciardi e Salcedo. Un’occasione per il CT di visionare da vicino non sono i soliti noti ma anche alcuni ...

Calcio - i convocati dell’Italia per lo stage di Coverciano. Tante novità per Roberto Mancini : Nuovo stage, il secondo della stagione, per la Nazionale italiana di Calcio guidata da Roberto Mancini. Una due giorni, che si svolgerà lunedì 29 e martedì 30 aprile presso il Centro tecnico federale di Coverciano, concordata dalla FIGC con la Lega di Serie A: presenti tutti i giocatori più giovani delle varie compagini italiane. Sono 35 i giocatori convocati da Mancini: presenti addirittura dei classe 2001 come Gozzi, Riccardi e Salcedo. ...

Gli auguri di Roberto Mancini a Tarcisio Burgnich [FOTO] : Il ct della nazionale, Roberto Mancini, fa gli auguri all’ex difensore dell’Inter e dell’Italia in occasione del suo 80esimo compleanno via Twitter: “Buon compleanno a Tarciso Burgnich che mi ha fatto esordire quando ero uno sconosciuto diciottenne. Tanti auguri alla “Roccia” per i suoi splendidi 80 anni!”. Mancini esordì in Serie A nel 1981 con la maglia del Bologna all’epoca allenato ...