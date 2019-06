Il Papa ha pronunciato uno storico mea culpa rivolto alla comunità Rom 

agi

(Di domenica 2 giugno 2019) "Chiedo perdono - in nome della Chiesa al Signore e a voi - per quando, nel corso della storia, vi abbiamo discriminato, maltrattato o guardato in maniera sbagliata, con lo sguardo di Caino invece che con quello di Abele, e non siamo stati capaci di riconoscervi, apprezzarvi e difendervi nella vostra peculiarità". È lomeadiFrancesco che a Blaj, nel quartiere di Barbu Lautaru, haRom che qui vi risiede. "Nel cuore porto però un peso. E' il peso delle discriminazioni, delle segregazioni e dei maltrattamenti subiti dalle vostre".Francesco si rivolge cosìRom di Blaj incontrata nel quartiere di Barbu Lautaru. "La storia ci dice che anche i cristiani, anche i cattolici non sono estranei a tanto male", ha sottolineato il Pontefice che haun mea, chiedendo perdono "in nome della Chiesa al Signore e a ...

