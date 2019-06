Il mea culpa del Papa con i rom | “Vi abbiamo discriminato” 

Papa Francesco - mea culpa ai rom : "Perdono per le discriminazioni" : Papa Francesco, mea culpa ai rom: "Perdono per le discriminazioni" Le scuse del pontefice durante la visita apostolica in Romania: "Chiedo perdono in nome della Chiesa per quando vi abbiamo maltrattato o guardato in maniera sbagliata, con lo sguardo di Caino invece che con quello di ...

Il Papa ha pronunciato uno storico mea culpa rivolto alla comunità Rom : "Chiedo perdono - in nome della Chiesa al Signore e a voi - per quando, nel corso della storia, vi abbiamo discriminato, maltrattato o guardato in maniera sbagliata, con lo sguardo di Caino invece che con quello di Abele, e non siamo stati capaci di riconoscervi, apprezzarvi e difendervi nella vostra peculiarità". È lo storico mea culpa di Papa Francesco che a Blaj, nel quartiere di Barbu Lautaru, ha rivolto alla comunità Rom che qui vi risiede. ...

Isernia Fc - mister Silva fa mea culpa : "Ho sottovalutato il girone - ma se avessi allestito io la squadra…" : Nel giorno dell'addio alla città, l'allenatore dei pentri analizza l'andamento della stagione e ringrazia la società. "Il club manterrà fede a tutti gli impegni " ha detto a IsNews -. Non è facile ...

Milan : mea culpa Bakayoko per il ritardo : MilanO, 2 MAG - All'inizio del ritiro punitivo del Milan, Tiemoué Bakayoko ha chiesto scusa alla squadra per il ritardo di circa un'ora all'allenamento di ieri, che ha fatto perdere la pazienza a Rino ...

Formula 1 – Ricciardo fa mea culpa dopo il Gp d’Azerbaijan : “mi scuso col team e con Kvyat - ma…” : Daniel Ricciardo deluso, ma l’australiano non perde la motivazione dopo l’errore di ieri in pista a Baku: le parole del pilota Renault sui social dopo il Gp d’Azerbaijan Una gara deludente, quella di ieri, per Daniel Ricciardo a Baku. L’australiano della Renault è finito lungo fuori pista, al Gp d’Azerbaijan, compiendo anche un errore che ha compromesso la gara di Kvyat. In retromarcia per tentare di tornare ...

mea culpa Macron - mano tesa ai gilet gialli : taglieremo le tasse ma no alla patrimoniale | "Cittadini francesi - servirà lavorare di più" : Conferenza stampa del presidente francese che annuncia un "nuovo atto della Repubblica". A dicembre promise ai gilet gialli l'aumento del salario minimo, oggi accantona la patrimoniale (da loro richiesta) ma garantisce il taglio delle tasse. E fa mea culpa: "Mie riforme giuste, ma non abbastanza umane"

Grande Fratello - Jessica Mazzoli fa mea culpa : “Questa caz**ta…” : Jessica Mazzoli e Francesca De Andrè: il chiarimento al GF 16 Jessica Mazzoli, nell’ultima puntata andata in onda ieri sera del Grande Fratello 2019, ha votato Francesca De Andrè. Una nomination che ha fatto andare su tutte le furie quest’ultima, la quale si è ovviamente sentita tradita dalla ex compagna di Morgan. Una volta finita poi la puntata, come mostrato nell’ultimo daytime del GF di Barbara d’Urso, le due si sono ...

Giancarlo Magalli fa mea culpa : 'Adriana scusami per quella frase infelice' : La querelle tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe è giunta ad un nuovo capitolo. Nella scorsa puntata di "Non è l'arena" Magalli ha lanciato un'ultima dura frecciatina nei confronti della sua ex collega de "I Fatti Vostri": "Non parlo con le bestie". Poi Giletti lo ha ripreso dicendogli di fare il bravo e di non parlare così ad una collega a cui vuole bene. Proprio oggi domenica 22 aprile, il conduttore de "I Fatti Vostri" ha deciso di scusarsi ...

MotoGp - Vinales recita il mea culpa : “penalità? Ecco cos’è successo” : Maverick Vinales protagonista di una partenza anticipata nel Gp di Austin, il pilota ha spiegato quanto accaduto con il ‘ride through’ Maverick Vinales è stato il protagonista di uno degli episodi più controversi del Gp di Austin di ieri sera. Il pilota della Yamaha ha mal interpretato una penalità comminata per una partenza anticipata, rovinandosi di fatto da solo la gara. Lo stesso Vinales ha poi fatto mea culpa in merito ...

Il Mattino : “Ancelotti deve fare mea culpa - non si è mai vista un’alternativa di gioco” : “Non ha funzionato nulla” Oggi, nell’analisi post-partita, il quotidiano Il Mattino con Pino Taormina coglie un punto che andrebbe approfondito: la mancanza di alternative del Napoli di Ancelotti. Stranissimo per un allenatore come lui che non è certo passato alla storia come un integralista seppure ha da sempre avuto le idee chiare anche dal punto di vista tattico. “A Londra – scrive Il Mattino – non ha funzionato nulla: la ...

Battisti - mea culpa di Pennac 'Firmare l appello fu una stupidaggine' : 'Firmare quell'appello è stata una grande stupidaggine'. Daniel Pennac si 'pente' di aver messo il suo nome, assieme ad altri intellettuali, sotto la lettera a sostegno di Cesare Battisti, l'ex ...