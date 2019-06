Tumore al polmone | con l’immunoterapia aumentano le speranze di sopravvivenza anche dopo

Tumore dei polmone : il fumo è la causa principale : Il fumo è il primo fattore di rischio per il Tumore del polmone: causa circa l’85-90% dei casi. Il Tumore del polmone rappresenta la prima causa di morte per Tumore nei maschi e la terza causa nelle donne. La sopravvivenza a 5 anni dei pazienti con Tumore del polmone in Italia è pari al 16%, condizionata negativamente dalla grande proporzione di pazienti diagnosticati in stadio avanzato (Fonte: AIOM, AIRTUM, Fondazione AIOM e PASSI, I ...

AIRC accende i riflettori su fumo e Tumore al polmone : è emergenza tra giovani e donne : Venerdì 31 maggio, in occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco, la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro risponde all’appello lanciato dai medici e dai ricercatori impegnati nella lotta contro il tumore al polmone e scende in campo per sensibilizzare in particolare i giovani e le donne sui rischi che corrono scegliendo di fumare. Secondo i dati diffusi dall’indagine internazionale “Global Youth Tobacco Survey”, raccolti per l’Italia ...

Tumore al polmone : l’intelligenza artificiale di Google batte il medico nella diagnosi : Intelligenza artificiale ‘targata’ Google Health batte radiologi esperti nella diagnosi precoce del Tumore ai polmoni. Un nuovo sistema di intelligenza artificiale in grado di rilevare piccoli noduli polmonari maligni dalle tomografie computerizzate al torace, “con prestazioni analoghe o superiori a quelle di radiologi esperti“, è descritto dal team di ricercatori del Google Health Research di Mountain View e della ...

Tumore del polmone : scoperte nuove cellule immunitarie - si apre la strada a nuovi farmaci : Il Tumore del polmone è la prima causa di morte per cancro, responsabile di circa un terzo dei decessi per malattie oncologiche. “Il Tumore non a piccole cellule rappresenta l’85% delle diagnosi di Tumore al polmone e al momento le opzioni terapeutiche sono limitate”, spiega Elena Levantini, ricercatrice dell’Istituto di tecnologie biomediche del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (Cnr-Itb), del Beth Israel Deaconess Medical Center di ...

Tumore al polmone - metastasi sotto attacco grazie all'immunoterapia : Il Tumore del polmone Il Tumore del polmone, che si forma nei tessuti polmonari, di solito dalle cellule che ricoprono le vie respiratorie, è la principale causa di morte per cancro al mondo. Ogni ...

Tumore del polmone : ecco la combinazione che migliora significativamente la sopravvivenza : La combinazione di immunoterapia e chemioterapia è efficace nei pazienti con Tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) non squamoso avanzato, con metastasi epatiche o cerebrali. Pembrolizumab in combinazione con la chemioterapia ha infatti ridotto il rischio di morte del 38% (HR = 0,62; IC 95%: 0,39-0,98) in pazienti con metastasi epatiche e del 59% (HR = 0,41; IC 95%: 0,24-0,67) in pazienti con metastasi cerebrali, rispetto alla ...