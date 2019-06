Napoli | la prima volta del questore Giuliano | «Fare il proprio dovere a ogni costo»

Prima notte in fabbrica per i dipendenti Whirlpool di Napoli : la protesta per difendere il loro lavoro : Prima notte di presidio allo stabilimento di via Argine di Napoli per i lavoratori di Whirlpool. Circa cinquanta operai sono rimasti nelle varie aree della struttura in segno di protesta contro la cessione dello stabilimento comunicata dai vertici della multinazionale al sindacato.I lavoratori hanno presidiato la sala auditorium, la portineria, il parcheggio e il piazzale antistante l’ingresso.Alcuni di essi si sono sistemati in una tenda ...

Napoli - la prima notte di presidio dei lavoratori Whirlpool nello stabilimento di via Argine : Cinquanta operai accampati nelle varie aree dello stabilimento, 430 posti di lavoro a rischio: "Lunedì mattina assemblea"

James Rodriguez-Napoli - Il Mattino : “Si è mosso in prima persona Ancelotti. La situazione” : James Rodriguez-Napoli, Il Mattino: “Si è mosso in prima persona Ancelotti. La situazione” James Rodriguez-Napoli, Il Mattino: “Si è mosso in prima persona Ancelotti. La situazione”. De Laurentiis ha annunciato la disponibilità a fare uno sforzo per accontentare il proprio allenatore. Il club azzurro punta al colpo grosso per l’ attacco. Ne parla l’ edizione odierna de ‘Il Mattino”. James ...

500 Miglia di IndiaNapolis 2019 : l’albo d’oro della corsa. Simon Pagenaud conquista per la prima volta la gara : L’edizione 2019 della 500 Miglia di Indianapolis viene vinta da Simon Pagenaud, che al termine di una gara tiratissima, risolta quasi in volata, iscrive il suo nome nell’albo d’oro della competizione. ALBO D’ORO 500 Miglia DI Indianapolis Anno Nome pilota Paese Team Telaio Motore Serie Resoconto 1911 Ray Harroun Cyrus Patschke Nordyke & Marmon Company Marmon Marmon AAA Resoconto 1912 Joe Dawson National ...

Diretta/ Juventus Napoli Primavera - risultato finale 4-0 - video tv : chiude Markovic! : Diretta Juventus Napoli Primavera: streaming video e tv, quote e risultato live del match della trentesima giornata del campionato Primavera 1.

FOTO – CorSport in prima pagina : “ADL Bum bum : ‘Rifiutati 900 milioni - Napoli non in vendita! Voglio Quagliarella - Insigne resta!'” : Corriere dello Sport in prima pagina: “ADL Bum bum: ‘Rifiutati 900 milioni”. L’ annuncio Si profila un’ intervista bomba quella del patron del Napoli sulle lagine de ‘Il Corriere dello Sport’ in edicola stamane. Il latron azzurro annuncia di aver rifiutato ad una maxi offerta per la cessione del Napoli. Parliamo, anzi parla, di 900 milioni di euro. Ma non solo, il presidente del Napoli Aurelio De ...

Convocati Napoli-Inter – Dopo Gaetano - Ancelotti chiama un classe 2000 della Primavera : Tramite il proprio sito ufficiale, la SSC Napoli, rende noto il report dell’allenamento mattutino e la lista dei Convocati per Napoli-Inter, il match di domani sera alle 20:30 al San Paolo. Convocati Napoli Inter – Nel corso della seduta mattutina, gli azzurri hanno svolto in avvio riscaldamento a secco, di seguito l’allenamento è continuato col il torello. Nella parte centrale dell’allenamento c’è stata una ...

VIDEO – Buffon - che frecciata al Napoli : “Ho visto prima il Rennes con l’Arsenal. E poi ho visto un’italiana…” : Gigi Buffon, che frecciata al Napoli, ai microfoni di Sky Uno: Gigi Buffon, frecciata al Napoli. Il campionato francese non regala grosse emozioni, da anni a vincere, con decine giornate di anticipo, è sempre la stessa squadra: il Paris Saint Germain. Squadra in cui milita Gigi Buffon. L’ ex portiere della Juventus, reduce da un’ annata non troppo entusiasmante, culminata con un errore che è costato l’ eliminazione ...

Gianluca Gaetano - prima la gioia per l'esordio in A con il Napoli : poi il dramma in famiglia : Il talento azzurro ha esordito in serie A con la maglia del Napoli contro la Spal. Poi ha appresoche l'amata nonna Carmela...

Gazzetta : Grimaldo prima scelta per la fascia sinistra del Napoli : Il Napoli lavora per completare l’organico della squadra per la prossima stagione, Giuntoli può permettersi di giocare d’anticipo avendo già ben chiare le richieste di Ancelotti. Continua la trattativa per Alejandro Grimaldo, il terzino sinistro di proprietà del Benfica interessa da tempo il presidente De Laurentiis che più di una volta è volato in Portogallo. Manca però l’accordo economico, poiché la società portoghese chiede ...

Diretta/ Cagliari Napoli primavera - risultato finale 1-1 - : un punto a testa : Diretta Cagliari Napoli primavera: streaming video e tv, risultato live del match della ventottesima giornata del campionato primavera 1.