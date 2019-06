Marquez in pole anche al Mugello

VIDEO Marc Marquez MotoGP - GP Italia 2019 : “Bisogna essere furbi - ho preso la scia : grandissima pole position” : Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP d’Italia 2019, lo spagnolo ha primeggiato nelle qualifiche del Mugello e ha beffato tutti gli avversari con una grande strategia: è infatti riuscito a prendere la scia buona nel suo giro buono, ha stampato il miglior tempo e domani potrà scattare dalla prima piazzola con l’obiettivo di andare a vincere la terza gara consecutiva. L’alfiere della Honda ha analizzato la sua ...

Marc Marquez partirà in pole position nel Gran Premio d’Italia di MotoGP : Il pilota spagnolo della Honda e campione del mondo in carica, Marc Marquez, partirà in pole position nel Gran Premio d’Italia di MotoGP, che si correrà domenica sul circuito del Mugello. Marquez partirà davanti a Fabio Quartaro (Yamaha Petronas) e

MotoGP - GP Italia 2019 : Marquez pronto a far sua la pole - Dovizioso e Valentino Rossi in cerca di soluzioni : Le qualifiche del GP d’Italia 2019, sesta prova del Mondiale di MotoGP, stanno per andare a scena. Sul tracciato del Mugello lo spettacolo sarà assicurato su uno dei circuiti più difficili e graditi ai centauri. Lungo i saliscendi toscani servirà tanto coraggio e una moto ben assettata per massimizzare la propria prestazione nel time-attack. Un giusto mix che potrà garantire la p.1. Neanche a dirlo Marc Marquez è il favorito numero uno per ...

Motomondiale : Pole Marquez su Petrucci a Le Mans : Motomondiale: Marc Marquez partirà dalla Pole position nel Gran Premio di Francia, quinta prova stagionale del Mondiale MotoGp in corso a Le Mans

VIDEO Marc Marquez : “55 pole position come Valentino Rossi? Sono contento ma lui ne farà alcune quest’anno” : Marc Marquez ha conquistato la 55esima pole position della carriera eguagliando così Valentino Rossi in questa speciale classifica: “Sono contento perché Sono Sono pronto per lottare per il podio. Sono contento per questo numero di pole position, ho 26 e Sono contento. Sicuramente Valentino farà altre pole position quest’anno perché sta andando molto forte“. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni rilasciate da Marc Marquez al ...

