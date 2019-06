L’app Google si aggiorna alla versione 10 0 con alcune novità | ecco cosa cambia

Ecco le novità nella nuova beta delL’app Google che sono in arrivo : Nei giorni scorsi il team di Google ha dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell'applicazione ufficiale, portandola così alla release 9.94. Ecco le novità L'articolo Ecco le novità nella nuova beta dell’App Google che sono in arrivo proviene da TuttoAndroid.

Chat e funzioni RCS su Google Messaggi? Ora L’app mostra lo stato della connessione : Google Messaggi si aggiorna alla versione 4.4 e inizia a mostrare ad alcuni utenti lo stato della connessione RCS: in questo modo permette di verificarne il corretto funzionamento dalle impostazioni. L'articolo Chat e funzioni RCS su Google Messaggi? Ora l’app mostra lo stato della connessione proviene da TuttoAndroid.

L’app Lookout per la visione assistita di Google raggiunge più dispositivi : Google ha ora esteso la disponibilità della sua applicazione Vision-Assistive AI verso numerose altre ammiraglie, consentendo a un maggior numero di utenti di svolgere una gamma più ampia di compiti senza chiedere aiuto. Lookout utilizza in modo sommario la visione artificiale per consentire agli utenti ipovedenti o non vedenti di vedere più chiaramente e dopo l'ultimo aggiornamento dovrebbe funzionare come minimo anche sulle ultime ammiraglie ...

Google Chrome Canary consente di aggiornare senza lasciare L’app : La versione Canary di Google Chrome per Android ha un nuovo flag che, se abilitato, quando è disponibile un aggiornamento visualizza direttamente il download L'articolo Google Chrome Canary consente di aggiornare senza lasciare l’app proviene da TuttoAndroid.

La pillola di navigazione dei Google Pixel “galleggia” nelL’app di Google I/O 2019 : indizio su Android Q? : Potrebbe aver disseminato uno dei suoi soliti indizi, Google, su un dettaglio che potremmo ritrovare sulla versione finale di Android Q L'articolo La pillola di navigazione dei Google Pixel “galleggia” nell’app di Google I/O 2019: indizio su Android Q? proviene da TuttoAndroid.

Google compie un altro piccolo passo verso il tema scuro di Android : L’app Calcolatrice vira verso il nero : Pian pianino, applicazione dopo applicazione, il tanto atteso tema scuro di Android inizia ad intravedersi all'orizzonte L'articolo Google compie un altro piccolo passo verso il tema scuro di Android: l’app Calcolatrice vira verso il nero proviene da TuttoAndroid.

L’app Google I/O 2019 aggiunge la navigazione AR e la modalità scura per Android : L'app Google I/O dedicata alla conferenza degli sviluppatori che si terrà dal 7 al 9 maggio a Mountain View è stata aggiornata per l'edizione 2019 su Android e invierà avvisi, fornirà indicazioni per i partecipanti e consentirà una pianificazione con link in livestream. La novità di quest'anno riguarda la funzione di navigazione AR denominata "Esplora I/O", probabilmente simile a Google Maps, con la quale i partecipanti verranno guidati in ...

Google Foto sperimenta la scheda Fotolibri nella schermata principale delL’app : Google spesso testa nuove interfacce utente e funzionalità su un gruppo più o meno ampio di utenti casuali e questa volta l'esperimento riguarda Google Foto che riceve una scheda Stampa dedicata nella barra inferiore dell'interfaccia. Probabilmente Google è intenzionata a dare maggiore risalto a questa funzionalità che offre la possibilità di creare un Fotolibro in pochi minuti e stampare i ricordi in un album con copertina rigida o ...

L’app Google si aggiorna alla versione 9.61 beta con novità per Google Lens - promemoria - filtri e tanto altro ancora : Tante novità per la nuova versione 9.61 beta dell'app Google che stavolta introduce i promemoria su At a Glance, novità per la funzione di traduzione di Google Lens, filtri AR, ritocchi grafici e altro ancora. L'articolo L’app Google si aggiorna alla versione 9.61 beta con novità per Google Lens, promemoria, filtri e tanto altro ancora proviene da TuttoAndroid.