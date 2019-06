Gattuso-Roma | Ringhio dice no Reina sull' alleantore | ' Onore a lui per le sue scelte'

Gennaro Gattuso tentato da Roma e Samp : Gennaro Gattuso ha lasciato ufficialmente il Milan. “Decidere di lasciare la panchina del Milan non è semplice. Ma è una

Milan - Romagnoli : “Champions? Ci crederemo fino alla fine. Gattuso persona vera” : Alessio Romagnoli, capitano del Milan, ha parlato a margine del Premio Gentleman a Milano di Champions, di Gattuso e dell’addio di Barzagli. Nel dettaglio, per Romagnoli una mancata qualificazione “non sarebbe sinonimo di fallimento, ma un grande dispiacere perché siamo arrivati a un punto e siamo lì, però il calcio è questo, sappiamo di aver sbagliato diverse partite però adesso dobbiamo dare l’ultimo strattone, ...

Milan-Di Francesco - l’ex Roma in pole per sostituire Gattuso : MILAN DI Francesco – Saranno le prossime tre, con tutta probabilità, le ultime partite di Rino Gattuso sulla panchina del Milan. In qualunque modo andrà la stagione, con la qualificazione o meno in Champions, l’ex numero 8 rossonero non siederà sulla panchina del Diavolo anche il prossimo anno. I risultati non esaltanti, i problemi interni […] L'articolo Milan-Di Francesco, l’ex Roma in pole per sostituire Gattuso ...

Nesta : “Milan-Lazio? Hanno vinto i più forti. Gattuso sta facendo benissimo. Conte alla Roma? Difficile” : L’allenatore del Perugia, Alessandro Nesta, ha detto la sua all’ANSA su Milan-Lazio. Il difensore, doppio ex, ha sottolineato: “Sono Contento che i biancocelesti si siano qualificati per la finale di Coppa Italia. La partita è stata vinta dalla squadra più forte con i giocatori più forti“. “Simone Inzaghi – ha sottolineato Nesta – è un bravo allenatore che lavora bene, in linea generale se ottieni ...

Milan - buone notizie per Gattuso dall’infermeria : le condizioni di Romagnoli e Calabria : Niente di grave per i due giocatori rossoneri, che saranno a disposizione per la trasferta di Parma del prossimo turno di campionato Gennaro Gattuso può tirare un sospiro di sollievo in vista della trasferta di Parma, l’allenatore del Milan infatti potrà contare sia su Alessio Romagnoli che su Davide Calabria. Il difensore centrale rossonero ha rimediato una semplice contusione nel primo tempo contro la Lazio, che lo ha costretto ...

Milan - Gattuso : 'Resto al Milan'/ 'Contatti con la Roma? Non sento Totti da mesi' : Vigilia di Milan-Lazio, Gennaro Gattuso tra campo e futuro: il commento del tecnico rossonero sui presunti contatti con la Roma.

Milan-Lazio - Gattuso : «Totti mi vuole alla Roma? Non lo sento da mesi» : La partita della verità. Milan-Lazio vale una stagione. Per entrambe. La classifica dice tutto: Milan 52, Lazio 49 e con una partita in meno. Domani sera a San Siro i 3 punti varranno doppio.È la ...

Milan - Gattuso 'Niente alibi arbitri - pensiamo alla Lazio. Io alla Roma Non sento Totti da mesi' : MilanO - Ultimo appello per uscire dalla crisi delle ultime settimane. Domani sera, a San Siro contro la Lazio, il Milan ha l'occasione per lasciarsi alle spalle le ultime quattro giornate scandite da ...

Milan - Gattuso : “Totti mi vuole alla Roma? Non lo sento da mesi. Con la Lazio conta solo vincere” : Le parole del tecnico rossonero, Gennaro Gattuso, alla vigilia della partita contro la Lazio, valida per la 32^ giornata e importantissima in chiave Champions. L’allenatore del Milan presenta così il match di domani sera: “La Lazio è una squadra che riempie sempre l’area, ha grande fisicità. Servirà voglia, cattiveria agonistica e giocare a calcio nel modo migliore possibile. Con loro abbiamo sempre fatto fatica anche a ...

Gattuso e l'ipotesi Roma : 'Voci assurde. Non ho sentito Totti' : Si dice che sia Francesco Totti , suo ex compagno di Nazionale e campione del Mondo con lui nel 2006, a volerlo fortemente e ad aver fatto il suo nome come l'ideale per rilanciare il club giallorosso ...

Maldini : 'La sconfitta con la Juve ci ha dato forza. Romagnoli capitano silenzioso come me - su Gattuso e Uefa...' : Il direttore sviluppo dell'area sport del Milan Paolo Maldini ha concesso una lunga intervista a Dazn , in vista della sfida con la Lazio. MILAN-LAZIO - 'Ricordo l'ultima vittoria biancoceleste, nata da un mio autogol da centrocampo.