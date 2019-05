Risorse idriche | in un libro la strategia ANBI verso la nuova PAC e la Direttiva Quadro

meteoweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2019) La final press conference per la dimostrazione dei risultati delle attività relativa al progetto “PAC 2014/20: il contributo dell’irrigazione allo sviluppo delle aree rurali e delle imprese agricole e all’uso sostenibile dellenaturali” è stata l’occasione per la presentazione del“PAC post 2020 eAcque: Consorzi di Bonifica,e Irrigants d’Europe rilanciano la sfida sulle”, presentato a Roma, nella sede dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (). “La vera novità della prossima Politica Agricola Comune, la cui programmazione slitterà presumibilmente al 2022, è che, all’interno di ungenerale , sarà data più flessibilità ai singoli Stati, che dovranno redigere, attrail New Delivery Model, un piano strategico nazionale, nella cui stesura l’dovrà essere ...

polimerica_it : RT @PolimericaNews: Tornano le Giornate della Ricerca Corepla, quest'anno dedicate al rapporto tra materie plastiche e risorse idriche, ene… - PlasticaVerde : RT @PolimericaNews: Tornano le Giornate della Ricerca Corepla, quest'anno dedicate al rapporto tra materie plastiche e risorse idriche, ene… - Ca_Lato : RT @PolimericaNews: Tornano le Giornate della Ricerca Corepla, quest'anno dedicate al rapporto tra materie plastiche e risorse idriche, ene… -