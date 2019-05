Milano | il consiglio comunale contro il taser per i vigili

blogo

(Di venerdì 31 maggio 2019) Il decreto Sicurezza fortemente voluto dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha stabilito l'avvio della sperimentazione del, le pistole elettriche note anche come storditori elettrici o dissuasori elettrici, in dotazione a carabinieri, finanzieri e poliziotti di 12 città italiane (, Napoli, Genova, Torino, Bologna, Firenze, Palermo, Catania, Padova, Caserta, Reggio Emilia e Brindisi) per un periodo di sei mesi.Alla fase di sperimentazione, che si concluderà a giorni, seguirà la diffusione capillare delalle forze dell'ordine nei comuni italiani oltre i 100mila abitanti - lo ha ribadito Matteo Salvini lo scorso aprile - ma il Comune diha già deciso: la polizia municipale non sarà dotata diin quanto armi potenzialmente pericolose. Il Sindaco Sala: "Salvini ci ascolti e riveda il Dl Sicurezza" Il ...

