Marocco | catturato e arrestato Raffaele Vallefuoco | era tra i 50 latitanti più pericolosi

Blastingnews

(Di venerdì 31 maggio 2019) Una complessa operazione della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, insieme alla collaborazione della Polizia marocchina e dei servizi segreti del Paese africano, ha portato all'arresto, oggi, di, 55 anni, ritenuto uno deipiùd'Italia. Secondo quanto riporta la stampa nazionale, l'uomo è stato fermato presso Skirhat, nel Nord del. Adesso dovrà scontare ben 30 anni di carcere. Nel 2012venne: all'epoca si trovava in Spagna, precisamente a Jerez de la Fronteira, una città della regione dell'Andalusia. Insieme a lui, quell'anno, ci sarebbe stato anche il boss Giuseppe Polverino, presunto affiliato alla Camorra (la mafia napoletana), considerato anch'esso uno dei maggiori trafficanti di stupefacenti del nostro Paese. Purtroppo qualche vizio di forma permise adi tornare in libertà....Continua a ...

gasperino75 : RT @leggoit: Raffaele Vallefuoco, camorrista catturato in Marocco: era tra i 50 latitanti più pericolosi - sicilianews24 : Camorra, latitante clan Polverino catturato in Marocco - - infoitestero : Raffaele Vallefuoco, camorrista catturato in Marocco: era tra i 50 latitanti più pericolosi -