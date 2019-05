Lecce | prima uccide il padre di 89 anni | poi prepara il ragù

Blastingnews

(Di venerdì 31 maggio 2019) Per allentare 'la tensione', si è messo a cucinare e hato ilper la pasta: parola di reo confesso. Vittorio Leo, agente immobiliare di 48di Collepasso, provincia di, ha ammesso di aver ucciso l'anzianoAntonino Leo, di 89, al culmine di un serrato interrogatorio che la scorsa notte si è protratto per ore. L'uomo, arrestato per omicidio aggravato, ha cosparso ildi alcol lasciando che bruciasse vivo, al culmine dell'ennesimo diverbio. L'atroce delitto ha scosso il paese nel Salento di neanche 6 mila abitanti. ...

ilgiornaleOFF : Dal 5 al 9 giugno si terrà, tra Lecce e Gallipoli, la prima edizione dell' Apulia Horror International Film Festiva… - PALeggidItalia : #Sindaco e #Prefettura di #Lecce in prima fila per la promozione della #sicurezza partecipata e integrata… - OrodeDeoro : Alcuni dettagli di alcune opere dei miei studenti, nella mostra 'priMosaico', inaugurata ieri nel chiostro dell'Acc… -