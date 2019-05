In Sudafrica per la prima volta metà dei ministri saranno donne

Materia organica di origine extraterrestre scoperta in Sudafrica : Materia organica di origine extraterrestre è stata scoperta nelle rocce sedimentarie dei Monti Makhonjwa, in Sudafrica, tra i più antichi della Terra. È stata trovata nei frammenti di meteoriti ricchi di carbonio piovuti sul nostro Pianeta più di 3 miliardi di anni fa e rimasti incastonati nelle rocce di queste montagne. I dettagli sono illustrati nello studio pubblicato sulla rivista Geochimica et Cosmochimica Acta dal gruppo del Centro ...

Arnold Schwarzenegger aggredito durante un evento in Sudafrica : paura per l’attore 71enne [VIDEO] : l’attore Arnold Schwarzenegger è stato aggredito mentre era in viaggio in Sudafrica. L’ex Governatore della California stava partecipando all’evento sportivo Arnold Classic Africa quando una persona l’ha colpito alla schiena. The Sandon Chronicle riporta che Schwarzenegger si trovava presso il Sandton Convention Centre di Johannesburg quando si è verificato l’incidente, che potete vedere nelle immagini del video in fondo all’articolo. l’attore, ...

Dopo lo scrutinio dell’80 per cento dei voti - l’African National Congress è in testa nelle elezioni in Sudafrica : L’8 maggio in Sudafrica si sono tenute le elezioni per scegliere i nuovi membri dell’Assemblea Nazionale, delle assemblee provinciali e un nuovo presidente. Per ora è stato scrutinato l’80 per cento dei voti e l’African National Congress (ANC), il partito al governo del

Sudafrica : un leone con tumore alla pelle inizia la radioterapia in un ospedale per umani [FOTO] : Passare del tempo in ospedale può essere difficile e spaventoso per tutti, ma provate ad immaginare cosa hanno provato i pazienti di un ospedale in Sudafrica che hanno dovuto condividere un reparto con un leone di quasi 260kg! Il felino, chiamato Chaos, è stato sottoposto a radioterapia per curare il suo tumore alla pelle ed è stato portato di nascosto da una porta di servizio per evitare di spaventare i pazienti umani. Il leone di 16 anni era ...

Elezioni in Sudafrica - oggi si vota per Presidenziali e Parlamentari - : In 27 milioni alle urne per eleggere i membri dell'Assemblea Nazionale, delle assemblee provinciali e un nuovo presidente. Il favorito è l'uscente Cyril Ramaphosa, leader del partito African national ...

Sudafrica al voto - con zero illusioni e una stanca speranza : ... essere stato uno dei principali ispiratori di una Costituzione che - sulla carta - resta una delle più avanzate del mondo. Fare pulizia, in primis, nel suo partito è impresa che non riuscì neppure ...

Sudafrica - i boeri creano città per soli bianchi : 'Ci difendiamo dalle violenze dei neri' : In Sudafrica la situazione razzismo sembra non affievolirsi, anzi, a quanto pare negli ultimi tempi si è accentuata così tanto da portare i boeri a fondare delle città per soli bianchi. Secondo quanto riportato dai promotori dell'iniziativa, la fondazione di città per soli bianchi è una risposta per scongiurare la scomparsa degli Afrikaner dal Paese. Sudafrica, città solo per i boeri In Sudafrica, dopo 25 anni dalla fine dell'apartheid, i ...

Sudafrica - i boeri fondano cittadine per soli bianchi : "Così ci difendiamo dalle violenze dei neri" : In Sudafrica , a 25 anni dalla fine dell'apartheid, la minoranza bianca ha deciso di reagire alle 'discriminazioni' finora subite ad opera della maggioranza di colore. I discendenti dei boeri hanno ...

Sudafrica - 1.800 operai intrappolati in una miniera : I lavori per riparare il pozzo che è stato danneggiato sonogià in corso e non è chiaro quanto potranno durare. Per questosi stanno esplorando altre vie d'uscita. La più probabile è unaltro pozzo che si trova a 4 chilometri di distanza

Sudafrica - 1800 minatori intrappolati sottoterra per un guasto ad uno dei pozzi di risalita : Un chilometro e mezzo sottoterra. A questa profondità sono rimasti intrappolati 1.800 operai della miniera di platino a Rustenburg, in Sudafrica. La causa è un malfunzionamento ad uno dei pozzi di risalita. Non ci sono feriti e la compagnia che gestisce la miniera, la Sibanye-Stillwater, assicura che i minatori hanno “cibo, acqua, coperte ed aria a sufficienza”. Il portavoce James Wellsted ha annunciato l’apertura di ...

Sudafrica - centinaia di leoni vengono allevati per essere cacciati e uccisi dai turisti - Sky TG24 - : Un'inchiesta rivela che le pelli dei felini venivano poi contrabbandate nel Regno Unito all'interno di carcasse di cervi. È stato scoperto anche che una persona è arrivata a pagare 3mila sterline per ...

Sudafrica - subisce fallo e perde la testa : che calcione all'avversario : Arriva dal Sudafrica l'espulsione più folle dell'anno . Nel corso della partita tra Cape Town City e Highlands Park , 1-1 il risultato finale,, l'attaccante di casa Kermit Erasmus ha letteralmente ...

Sono almeno 60 i morti per le inondazioni e le frane in Sudafrica : Sono almeno 60 i morti per le inondazioni e le frane causate dal maltempo in Sudafrica. Piogge torrenziali hanno colpito le regioni meridionali e orientali del paese, in particolare la città di Durban nella regione orientale del KwaZulu-Natal. Gli sfollati Sono

Tennis - Kevin Anderson salterà tutta la stagione sulla terra battuta. Il Sudafricano si ferma per problemi al gomito : Kevin Anderson salterà tutta la stagione sulla terra battuta. È questa la notizia data dallo stesso Tennista sudafricano attraverso il suo profilo Twitter. L’attuale numero sei del mondo ha deciso di non partecipare ai tornei di Estoril, Madrid, Roma e al Roland Garros per poter recuperare al meglio dall’infortunio al gomito. Anderson aveva aperto bene questa stagione, vincendo l’ATP di Pune, ma poi era uscito clamorosamente al secondo turno ...