Hunt | Showdown è ora disponibile su Xbox One Game Preview | pubblicato un trailer di lancio

(Di venerdì 31 maggio 2019) L'ultimo titolo di Crytek che mischia l'horror ad un'ambientazione western,è giàda qualche tempo su PC. Come molti dei loro prodotti, il gioco utilizza avanzate tecnologie che lo rendono più adatto ad un ambiente tecnico come quello su PC.Ora però sembra proprio che anche gli utenti suOne potranno avere un assaggio dello sparatutto in salsa western. Il gioco, come riporta Gamingbolt, è ufficialmenteper coloro che hanno aderito al programmaOne.Per chi non conoscesse questa feature,permette ai fan didi vedere in anteprima e di acquistare titoli digitali in corso di realizzazione, partecipare al processo di sviluppo e aiutare gli sviluppatori a rendere i giochiOne ancora migliori.Leggi altro...

