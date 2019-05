Gasperini | “Napoli su Castagne? Avviso ai naviganti | non avvicinatevi all’Atalanta…”

forzazzurri

(Di venerdì 31 maggio 2019): “Napoli suai: nonall’Atalanta…”: “Napoli suai: nonall’Atalanta…”. CosìGian Pieroin un’ intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Il tecnico degli orobici chiude le porte alle cessioni died Ilicic, nel mirino del Napoli., quindi, pare ci abbia preso gusto a stare tra i grandi e non intende mollare. Il tecnico ha anche detto no alla Roma per continuare il suo progetto tecnico a Bergamo che sta andanto molto bene. L’ allenatore dell’ Atalanta esce a petto gonfio dall’ incontro per il futuro avuto con Percassi, che promette un mercato «allegro».: “Napoli suai: nonall’Atalanta…” Quindi i messaggi chiari sul ...

