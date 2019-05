Gasperini | “A Roma avrei guadagnato di più ma non potevo lasciare l’Atalanta Chiesi ai

As Roma - da Petrachi a Gasperini fino a Zaniolo : il futuro passa dalla rivoluzione : Un sesto posto che sa solo di Europa League, un altro pezzo di storia lasciato andare senza spiegare il perché, un nuovo allenatore e una squadra da ricostruire per far fronte alle possibili partenze. La stagione della Roma si è conclusa tra lacrime e amarezza. E sono soprattutto quelle dei tifosi, costretti malvolentieri a salutare De Rossi e a rincorrere un presidente che gioca a fare il Mark Caltagirone dall’altra parte del mondo. Nella ...

Niente Roma - Gasperini guiderà Atalanta in Champions : Giampiero Gasperini rinuncia alla panchina della Roma 'sposandosi' per almeno altri tre anni con l'Atalanta. Quella Dea con cui il tecnico piemontese e' riuscito a meritarsi l'ingresso nell'Olimpo del calcio: nella stagione che si e' appena conclusa e' stato capace contro ogni pronostico di conquistare il terzo posto in campionato e la storica partecipazione alla Champions League. Una Europa che conta che la formazione nerazzurra evidentemente ...

Atalanta - confermato Gasperini fino al 2022 : Roma su Giampaolo : Rinnovo Gasperini ormai quasi certo. L’incontro tra il tecnico dell’Atalanta e il presidente Percarssi sarebbe terminato con una fumata bianca, la quale proclamerà la conferma del tecnico sulla panchina dei bergamaschi anche in vista della prossima stagione. Accordo fino al 2022 e nuovo piano per recitare una parte da protagonista anche in Champions League. “Ci […] L'articolo Atalanta, confermato Gasperini fino al 2022: ...

Valzer allenatori - la decisione di Gasperini! Intreccio Samp-Bologna-Roma-Milan : Valzer allenatori – Nella serata di ieri è andata in archivio la stagione valida per il campionato di Serie A, sono arrivati gli ultimi verdetti con la qualificazione in Champions League dell’Inter e la retrocessione in Serie B dell’Empoli. Adesso è già arrivato il momento di programmare la prossima stagione, le prime situazioni da risolvere sono quelli delle panchine, sta per prendere il via un importante Valzer. Si ...

Roma - arriva Gasperini : c’è l’offerta giallorossa - sarà addio all’Atalanta : Gasperini Roma- Gasperini potrebbe dire addio all’Atalanta al termine della stagione. Secondo quanto riportato da “Sportmediaset“, la Roma sarebbe ormai pronta a piombare sull’attuale tecnico dell’Atalanta in vista del prossimo futuro. Una qualificazione in Champions League ormai certa con l’Atalanta, e poi via alla nuova avventura sulla panchina giallorossa. Il “Gasp” potrebbe valutare bene il ...

La nuova Roma - il Corriere è sicuro : si riparte da Petrachi e Gasperini : Oggi la Roma scenderà in campo contro il Parma, risicate le sue speranze di qualificazione in Champions ma i giallorossi proveranno a tenere accesa la “fiammella” fino all’ultimo. Sarà la serata dell’addio di De Rossi e anche l’ultima di Ranieri. E di tanti altri. Sì, perché secondo quanto scrive il Corriere dello Sport nelle sue pagine, da domani partirà il nuovo corso della Roma. “Ormai – si ...

Giampiero Gasperini verso l'addio all'Atalanta : è sempre più vicino alla Roma : La Roma è senza dubbio la società italiana più bisognosa di programmare il futuro ripartendo da zero, con un nuovo tecnico, un nuovo ds e nuovi effettivi da schierare dopo il flop del mercato Monchi. Il quadro dirigenziale, contestato dai tifosi dopo l' addio forzato di De Rossi, vedrà Massara lasci

Panchina Roma - per i bookie è Gasperini il tecnico in pole : Panchina Roma – Si sta per concludere il campionato della Roma, una stagione deludente per il club giallorosso che adesso punta già alla prossima stagione. Iniziano le scommesse per il prossimo allenatore, secondo i bookie si avvicina sempre di più l’arrivo di Gasperini. Secondo gli analisti di Stanleybet la quota del tecnico dell’Atalanta è nettamente diminuita, l’arrivo di Gasperini alla Roma si gioca a 2,00, è a ...

Panchina Roma : Gasperini e Giampaolo i più quotati : Gasperini e Giampaolo sono in corsa per la Panchina della Roma, i due hanno fatto capire che ascolteranno eventuali proposte Gasperini sempre più vicino alla Panchina della Roma: gli analisti di Stanleybet hanno fatto calare drasticamente la quota abbinata all’attuale tecnico dell’Atalanta, che oggi si gioca a 2,00. Relativamente vicino, a 4,00, spiega Agipronews, c’è solo Marco Giampaolo, seguito da Sarri a 5,00. ...

Panchina Roma - salgono le quotazioni di Gasperini : sorpassati Marco Giampaolo e Maurizio Sarri : Dopo la delusione arrivata in finale di Coppa Italia, Gasperini si interroga sul proprio futuro che potrebbe essere sulla Panchina della Roma Dopo la finale di Coppa Italia contro la Lazio all’Olimpico, anche nei prossimi mesi Roma potrebbe diventare la città decisiva per Gian Piero Gasperini. Tra gli analisti si rafforza l’idea che il tecnico dell’Atalanta sarà il prossimo allenatore dei giallorossi e anche in quota ...

Roma - pronta la lista per Gasperini : Magari 'supervalutare' qualcuno di questi, potrebbe aiutare Percassi a liberare il tecnico, che ha un contratto fino al 2021 come riporta la Gazzetta dello Sport.