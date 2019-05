Dani Osvaldo frequenta una modella argentina | la confessione dell’ex moglie

Dani Osvaldo parla l’ex compagna mi ha abbandonato quando ero incinta : Dani Osvaldo in questo periodo è impegnato al programma “Ballando con le Stelle”, torna al centro del gossip parla l’ex compagna Elena Braccini, che ha rivelato: «Lui mi lasciò con una bimba di tre anni e un’altra nel pancione, andai in depressione». La storia tormentata tra Dani Osvaldo ed Elena comincia nel 2007 sulle tribune dello stadio Franchi, quando lei lavorava come hostess e studiava architettura. Poi lui l’avrebbe lasciata ...

Dani OSVALDO/ "Ballando? Ho già vinto - bellissima esperienza' - Vieni da me - : DANI OSVALDO si racconta a Vieni da me "Non sono un bad boy". Da Ballando con le Stelle ai figli: com'è oggi il loro rapporto.

Dani Osvaldo : ecco cosa regalerà alle figlie se vincerà Ballando con le Stelle : Dani Osvaldo di Ballando con le Stelle parla delle figlie a Vieni da me A pochi giorni dalla finale di Ballando con le Stelle 2019 – prevista per venerdì 31 maggio – Dani Osvaldo ha concesso una lunga intervista a Caterina Balivo a Vieni da me. Dai successi professionali alla vita privata, l’ex calciatore di […] L'articolo Dani Osvaldo: ecco cosa regalerà alle figlie se vincerà Ballando con le Stelle proviene da Gossip e ...

Dani Osvaldo fa una proposta a Caterina Balivo : “Hai paura?” : Vieni da me, Dani Osvaldo spiazza Caterina Balivo con una proposta: “Solo io e te!” È stato ospite oggi a Vieni da me il programma di Caterina Balivo, l’ex calciatore nonché finalista di Ballando con le stelle: Dani Osvaldo che nel programma del pomeriggio di Rai1 ha aperto il suo cuore e ha parlato della sua vita, dei suoi figli, di Ballando e della sua nuova carriera da cantante con il suo gruppo musicale Barrio Viejo. E a ...

Ballando con le stelle - dopo la scenata di gelosia di Stefano Oradei - Veera Kinnuen e Dani Osvaldo si scatenano in semifinale con una samba : dopo i gossip su un presunto flirt e la conseguente scenata di gelosia di Stefano Oradei, Veera Kinnuen e Dani Osvaldo si sono scatenati in pista a ritmo di samba, sulle note di “Welcome to the Jungle“. Il triangolo tra la coppia di ballerini e l’ex calciatore sta tenendo banco a Ballando con le stelle e dopo la richiesta di scuse pubbliche fatta dalla padrona di casa Milly Carlucci a Oradei per le sue scenate di gelosia nei ...

Silvina Luna è l'ultima sexy fiamma di Pablo Daniel Osvaldo : Per i media argentini Silvina Luna è la nuova fidanzata di Daniel Pablo Osvaldo - ex attaccante della Juventus. L'argentina ha molto seguito sui social con quasi un milione di follower su Instagram Osvaldo si è da poco lasciato con Jimena Baron, sorella dell'attore Federico, attrice e cantante argentina. --Secondo i media argentini, però, si sarebbe già consolato con una nuova fiamma: l'attrice, sua connazionale, Silvina Luna. I due sono stati ...

