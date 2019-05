Concorsi per educatori | psicologi e Oss in tutta Italia | inoltro cv entro giugno

Blastingnews

(Di venerdì 31 maggio 2019) Si avvisa che attualmente sono molti gli enti pubblici come comunini, istituti ospedalieri, consorzio intercomunale dei servizi socio sssistenziali e società di catalogo, che ricercano nuovo personale professionale da assegnare presso varie sedi di lavoro collocate sul territorio nazionale. Bandi di Concorso aIl comune di Bologna (Emilia Romagna) ha aperto un bando di selezione, per titoli ed esame, per l'attuazione di una graduatoria al fine di assumere con un contratto a tempo determinato figure con il compito di educatore nido d'infanzia di categoria C e posizione retributiva C1 in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti: laurea triennale (classe L-19); laurea magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi (classe LM-50), scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua (classe LM-57), scienze pedagogiche (classe LM-85), ...

