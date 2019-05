L'oroscopo di domani 31 maggio - previsioni da Ariete a Vergine : fine mese con Luna in Toro : L'oroscopo di domani 31 maggio 2019 prevede una giornata indimenticabile per alcuni "prescelti" dalle stelle. Curiosi di conoscere i segni baciati dalla fortuna il prossimo venerdì? Certo che si, dunque, passiamo subito a mettere in evidenza i migliori e peggiori del momento prescelti tra i sei sotto analisi in questo contesto. Ricordiamo che ad essere valutati in questa sede saranno in esclusiva Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. ...

Oroscopo estate - Vergine : progetti nuovi nel lavoro e passione ritrovata : Voi nativi del segno della Vergine questa estate 2019 sarete sulla cresta dell'onda per quanto riguarda il lavoro, nonostante ci siano momenti in cui il vostro rendimento o sarà diminuito oppure poco apprezzato. L'amore invece ritroverà la sua stagione migliore con una intesa di coppia altissima e che sfocerà nell'eros e nelle conquiste per voi single. La stagione si presenterà favorevole anche per viaggi ed esperienze diverse da fare sia in ...

L'oroscopo di domani 30 maggio : Leone simpatico - Vergine agitata : Le previsioni astrologiche di giovedì approfondiscono l'amore e le opportunità lavorative, con meticolosità e un pizzico di magia. Il seguente oroscopo interpreta i transiti planetari elargendo dei consigli segno per segno. L'oroscopo di giovedì dall'Ariete alla Vergine Ariete: coltivate i vostri progetti lavorativi passo dopo passo, con fiducia e senza applicare le vostre capacità in modo discontinuo. Mercurio è in posizione di sestile e vi ...

Oroscopo del weekend dal 31 maggio al 2 giugno : Vergine fortunato in amore : Il mese di maggio sta volgendo ormai al termine e giugno inizia a manifestare la sua influenza sui vari segni zodiacali. L'Oroscopo del weekend, per le giornate comprese tra venerdì 31 maggio e domenica 2 giugno, cerca di portare chiarezza su alcuni punti che accomunano i vari segni. L'Ariete saprà gestire al meglio le proprie finanze mentre i Pesci potranno aprirsi a nuove esperienze ed il Leone potrà ritenersi fortunato per gran parte di ...

Oroscopo settimana dal 3 al 9 giugno : giornate top per Vergine - Leone soddisfatto : Le previsioni degli astri della settimana dal 3 al 9 giugno si prospettano molto interessanti per il Sagittario che vivrà un momento di recupero mentre lo Scorpione dovrà fare i conti con alcuni ostacoli da superare. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni. Da Ariete a Vergine Ariete: questa settimana il rapporto con il partner si preannuncia molto conflittuale. Giovedì e venerdì saranno delle giornate parecchio nervose in cui ...

Previsioni astrologiche del 28 maggio : Vergine perplessa - Leone tenace : Martedì 28 maggio 2019 troviamo la Luna e Nettuno nel segno dei Pesci mentre Plutone e Saturno si troveranno nel Capricorno. Giove continuerà il suo moto in Sagittario ed Urano assieme a Venere saranno sui gradi del segno del Toro. Marte e il Nodo Lunare si troverà nel segno del Cancro. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. Ariete nervoso Ariete: nervosi. L'ambito amoroso potrebbe essere il più bersagliato in questa ...

Oroscopo di domani 29 maggio - primi sei segni : mercoledì ok arietini e Cancro - Vergine giù : L'Oroscopo di domani 29 maggio 2019 è pronto a mettere in evidenza le previsioni sulla giornata del prossimo mercoledì. Target dell'Astrologia quotidiana, l'amore e il lavoro, in questo contesto messi in relazione ai primi sei simboli zodiacali. Ansiosi di conoscere quali saranno i segni migliori e peggiori nel periodo analizzato? Diciamo subito che tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine ad avere il massimo supporto da parte delle ...

Oroscopo 6 giugno : Toro impegnato - Ariete tranquillo - Vergine in attesa : Giovedì 6 giugno lo Scorpione sarà tra i favoriti della giornata, con il suo mix di amore, passione e ottimo rendimento lavorativo che procurerà invidia anche a qualche collega. Novità positive per Bilancia e Leone: meno lavoro e più risultati offriranno loro il relax necessario per superare la giornata. Di seguito, le previsioni astrologiche di giovedì per tutti i segni dello zodiaco....Continua a leggere

Oroscopo del 28 maggio : nervosa la Vergine - grande recupero per la Bilancia : Una nuova settimana ha appena avuto inizio, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per queste ultime giornate del mese? maggio si concluderà in maniera positiva per la Bilancia, dopo un mese ricco di complicazioni e nervosismi, arriva finalmente un momento di ripresa per il segno. Anche il Toro, facendo affidamento sulla protezione dei pianeti, concluderà nel migliore dei modi quest'ultimo mese di primavera, mentre dei ritardi ...

Oroscopo Vergine - giugno : tensioni in amore - soddisfazioni professionali : Non manca molto all'arrivo del mese di giugno. Scopriamo le previsioni astrologiche che riguardano tutti i nati sotto il segno della Vergine. Di seguito le previsioni con lavoro, amore e salute per il periodo compreso tra il 1° e il 30 giugno 2019. Oroscopo Vergine Nel mese di maggio tutti i nati sotto il segno della Vergine hanno vissuto un buon recupero. In campo lavorativo è stato possibile portare avanti dei progetti e ottenere delle buone ...

Oroscopo 5 giugno : Leone e Acquario in salita - Vergine sentimentale : Nella giornata del 5 giugno alcuni segni come l'Ariete mostreranno segni del proprio calo di energie, mentre altri come l'Acquario saranno carichi abbastanza per essere sempre sulla cresta dell'onda. L'amore sarà al primo posto in questa giornata per la Vergine, il Sagittario e il Cancro. Il Gemelli avrà ancora delle problematiche da risolvere, ma saprà come trovare distrazioni. Di seguito, le previsioni per tutti i 12 segni dello ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 27 maggio : Vergine timida - Bilancia impetuosa : Le previsioni astrologiche di lunedì tracciano un percorso evolutivo, utile per raggiungere un traguardo amoroso tanto ambito da ciascun segno zodiacale. L'oroscopo dell'amore per i single premia coloro che afferrano al volo le opportunità amorose. Novità stellari nelL'oroscopo dell'amore Ariete: accantonate un'eccessiva pigrizia che vi preclude all'approfondimento delle nuove storie. C'è un mondo ricco di sorprese da scoprire e i cambiamenti ...

Oroscopo 30 maggio : ottime notizie per Toro - Ariete distratto - Vergine allegra : Nella giornata di giovedì 30 maggio, il Toro riceverà delle ottime notizie che rallegreranno l'umore dei nativi del segno, mentre per il Capricorno sarà una giornata ricca di guadagni. La Bilancia comincerà a nutrire dei dubbi verso il partner, mentre ci saranno degli attriti amorosi per i segni zodiacali del Leone e del Sagittario. Di seguito nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di giovedì 30 maggio 2019. Previsioni ...

L'oroscopo dell'amore di coppia al 2 giugno : Cancro romantico - Vergine confusa : Le previsioni astrali settimanali approfondiscono i transiti planetari giorno per giorno, elargendo delle dritte utili a gestire la relazione a due. L'oroscopo dell'amore di coppia diventa così molto approfondito e ricco di contenuti. L'oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine Ariete: l'influsso di Marte dal domicilio del Cancro vi renderà piuttosto fiacchi e sentirete tutta la stanchezza di un lavoro molto faticoso. Cercate di recuperare il ...