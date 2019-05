Sacchi | “Sarri alla Juve? Sarebbe una rivoluzione importante”

calcioweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2019) Le parole di Arrigo, ospite di “Circo Massimo”, su Radio Capital, a proposito del possibile approdo di Maurizio Sarri sulla panchina dellantus: “Mi ha fatto un gran piacere la vittoria del Chelsea di Sarri. Sennò poi diconofinito in quella categoria di allenatori di cui dicono ‘è bravo ma non vince mai’. Ha vinto meritatamente. Ha vinto una partita non facile, ha degli ottimi giocatori, che però in generale giocano poco per la squadra”. Il tecnico toscano è ora fra i principali candidati per la panchina dellantus, anche se non è il favorito: “Ho sempre pensato che l’allenatore dovrebbe essere insieme sceneggiatore e regista, altri invece interpretano quel ruolo in modo diverso – spiega– io ho una predilezione per quelli che lo interpretano così, quelli che danno uno stilesquadra. In ...

