Messico, bus di pellegrini si schianta contro un tir: almeno 23 morti e 30 feriti

(Di giovedì 30 maggio 2019) Tragico incidente in, dove un bus carico disi è scontratoun tir, ha preso fuoco e si è ribaltato su un fianco, uccidendo23 persone e ferendone altre 30. Ancora ignote le cause: creata una task force per ricostruire la dinamica di quanto successo. Nello stesso luogo, nel 2006, altre 65 persone morirono in un sinistro simile.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...