Live - non è la d' Urso | ma una soap | l' avvocato di Pamela Prati è la matrigna di

blogo

(Di giovedì 30 maggio 2019) "Il più pulito c'ha la rogna". Riprendiamo alcune parole che Vladimir Luxuria ha pronunciato nella puntata di- Non è la d'di questa sera per commentare a nostra volta gli ultimi retroscena dell'intricato, chiacchieratissimo e logorante caso che coinvolge, le agentiPerricciolo ed Eliana Michelazzo e una lunga serie di uomini-fantasma che hanno sedotto e abbandonato sul web soubrette e starlette dello spettacolo italiano.Un'associazione a delinquere, almeno in base a ciò che sta emergendo con sempre maggiore squallore, puntata dopo puntata, articolo dopo articolo, che si starebbe disgregando rapidamente dopo più di dieci anni di attività e tante celebrità cadute in inganno, spesso ricattate affinché loro video hard privati non venissero diffusi in rete.- non è la d', ma una: l'diè ladi ...

IlContiAndrea : C’è stata la corsa per mettersi più vicino al palco per le foto e i video da condividere sui social. Nutrito il gru… - IlContiAndrea : Radio Italia Live, la pioggia non scoraggia i 20mila di Piazza Duomo. Piccolo incidente per Gabbani, la Bertè si “d… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con @carmelitadurso e @LiveNoneladUrso -