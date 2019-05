Giro d’Italia 2019 | risultato diciottesima tappa | straordinaria vittoria di Damiano Cima

oasport

(Di giovedì 30 maggio 2019) Epilogo incredibile nelladeld’Italia. A Santa Maria di Sala trionfa in modo straordinario, che riesce a resistere al rientro del gruppo, e precede sul traguardo i velocisti. Il 25enne della Nippo Vini Fantini Faizanè era andato in fuga nella prima parte della corsa, insieme a Denz e Maestri e con una volata fenomenale è riuscito a precedere di pochi metri i velocisti del gruppo, con Pascal Ackermann che si deve accontentare del secondo posto, davanti a Simone Consonni (UAE-Team Emirates). Giornata senza problemi invece per Richard Carapaz, che mantiene saldamente la maglia rosa, in attesa delle ultime tre decisive frazioni di questa 102ma edizione. Prima ora di corsa a ritmi altissimi, con una serie di scatti e controscatti in testa. Tante azioni per cercare di entrare in fuga, ma il gruppo non concede spazio e va ad annullare uno dopo ...

