(Di giovedì 30 maggio 2019) Si intitolail nuovo singoloMix. Il brano sarà disponibile dal prossimo 14, in radio e in digital download negli store di tutto il mondo. Ad annunciare il nuovo singolo sono state le stesseMix nel corso di un'ospitata sul palco del BBC Radio 1’s Big Weekend.Ospiti della manifestazione musicale, lo scorso 26 maggio, leMix hanno annunciato l'uscita del nuovo singolo che ci accompagnerà per tutta l'estate. La nuova canzone che Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock, Jade Thirlwall e Perrie Edwards propongono ai fan si intitola Buoneed è già disponibile una breve ante, condivisa dalla girl band sui social.Nel momento della comunicazione ufficiale sul rilascio imminente del nuovo singolo, leMix hanno proposto al pubblico del BBC Radio 1’s Big Weekend un tesser con un'anticipazione audio del pezzo della durata di 15 secondi. ...

OptiMagazine : Bounce Back delle Little Mix arriva a giugno prima del concerto in Italia - salutebaek : bounce back dura solo 2 minuti e 40 secondi .. ma tanto non mi piacerá quindi - avernotommo : bounce back me da una vibra tan de DNA sjsjsk ???? -