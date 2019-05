Tiro a segno | Coppa del Mondo Monaco di Baviera 2019 | nella pistola automatica 25 metri

Tiro a segno - Coppa del Mondo 2019 : nella pistola 10 metri femminile domina Anna Korakaki : Si è appena conclusa a Monaco di Baviera, in Germania, la finale della pistola femminile 10 metri valida per la tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno: vittoria della campionessa del Mondo in carica, l’ellenica Anna Korakaki, mentre le carte olimpiche vanno alla Cina, grazie al secondo posto di Qian Wei, ed all’India, con il quarto posto di Manu Bhaker. Successo della greca Anna Korakaki con 241.4, che distanzia la cinese Qian Wei, ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco di Baviera 2019 : Petra Zublasing quarta nella carabina tre posizioni - sfiorato il pass olimpico : Svanisce ad un passo dalla realizzazione il sogno di Petra Zublasing di staccare il pass olimpico nella carabina tre posizioni femminile: nella finale della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno di Monaco di Baviera l’azzurra chiude quarta, mentre le carte per Tokyo vanno alla Russia, grazie alla vittoria di Yulia Zykova, ed alla Norvegia, con il terzo posto di Katrine Lund. Vittoria dunque per la russa Yulia Zykova con 461.6, che ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco di Baviera 2019 : Petra Zublasing in finale nella carabina tre posizioni! In sei per due pass olimpici : Ottime notizie per l’Italia del Tiro a segno: nelle qualifiche della carabina tre posizioni 50 metri femminile della tappa di Coppa del Mondo di Monaco di Baviera stacca il pass per la finale Petra Zublasing, grazie all’ottavo ed ultimo posto disponibile per l’atto conclusivo, che metterà in palio due carte olimpiche. Soltanto due delle otto finaliste hanno già acquisito per la Federazione d’appartenenza la qualificazione ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Marco Suppini è il secondo qualificato nel Tiro a segno dopo Marco De Nicolo : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Tiro a segno | Coppa del Mondo Monaco 2019 - ESCLUSIVA – Marco Suppini : “La gara più bella e sudata della mia vita” : ESCLUSIVA – Un nuovo pass olimpico verso Tokyo 2020 è realtà per l’Italia del Tiro a segno. Il merito è di Marco Suppini, shooter bolognese di carabina, che oggi nella gara ad aria compressa – dalla distanza dei 10m – è riuscito a cogliere il sesto posto (163,7 punti nella gara vinta dall’atleta della Repubblica Ceca Filip Nepejchal a quota 250,8), buono per ottenere la carta a Cinque Cerchi: “Vi posso dire ...

Tiro a segno – Suppini conquista la carta olimpica nell’aria compressa per Tokyo 2020 : Ottimo risultato per Marco Suppini: il giovane azzurra conquista la carta olimpica per Tokyo 2020 Marco Suppini (Fiamme Oro), classe ’98, ha conquistato la sua prima carta olimpica per i Giochi di Tokyo 2020 nella carabina ad aria compressa maschile alla Coppa del Mondo ISSF di Monaco. Seconda in ordine di tempo dopo quella vinta da Marco De Nicolo (Fiamme Gialle) durante la tappa di Coppa del Mondo di New Dehli, questa carta arriva ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco di Baviera 2019 : Marco Suppini centra il pass olimpico nella carabina 10 metri! : Marco Suppini conquista il pass olimpico per l’Italia nella carabina 10 metri maschile grazie al sesto posto ottenuto nella finale della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno di Monaco di Baviera: l’azzurro è stato eliminato a quota 163.7, ma era già certo di aver staccato il biglietto per Tokyo 2020. L’azzurro infatti si era già messo alle spalle due dei tre avversari in gara per le due carte olimpiche, ovvero il sudcoreano ...

LIVE Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco di Bavera 2019 in DIRETTA : Marco Suppini alla ricerca del pass olimpico : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della finale della carabina 10 metri maschile della tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno: in Germania Marco Suppini ha chiuso al secondo posto le eliminatorie ed è tra gli otto che si giocheranno il successo finale e tra i quattro che si giocheranno le due carte olimpiche. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE DIRETTA LIVE testuale della finale della carabina 10 metri maschile della tappa di ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco di Baviera 2019 : Marco Suppini è in finale nella carabina 10 metri! In quattro per due pass olimpici : Marco Suppini è in finale nella carabina 10 metri maschile nella tappa di Coppa del Mondo di Tiro a segno di Monaco di Baviera: l’azzurro ha chiuso le eliminatorie al secondo posto con 631.3, battuto solamente dal cinese Yang Haoran con 632.5. Al terzo posto l’ucraino Oleh Tsarkov, con 630.8, stesso punteggio del sudcoreano Nam Taeyun, quarto. Quinta piazza per l’austriaco Alexander Schmirl con 630.1, appena davanti al croato ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco 2019 : nelle finali di pistola fa festa l’india. Pass olimpici per Ucraina - Iran - Bulgaria e Francia : La seconda giornata della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a segno, in corso di svolgimento a Monaco offre un dato incontrovertibile agli apPassionati e agli addetti ai lavori: in questo momento, l’India è la squadra di riferimento per i contest di pistola e probabilmente la nazione più quotata in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020; al pari, se non davanti, alle superpotenza cinese. Nella finale maschile ad compressa maschile e in quella ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco 2019 : il cinese Zhao vince nella 3 posizioni. Pass olimpici per Corea e Serbia : Risuona l’inno cinese a Monaco di Baviera, dove è in corso la terza tappa della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a segno. Il merito è di Zhonghao Zhao, tiratore classe 1995, che si è aggiudicato la gara di carabina 3 posizioni uomini dalla distanza di 50m. L’asiatico, alla sua prima vittoria nel circuito maggiore dopo il bronzo colto in questo stesso format a Pechino tre settimane fa, ha totalizzato 461,8 punti precedendo il ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco 2019 : la pistola 10m non sorride agli azzurri. Giordano chiude 20° : La porta verso Tokyo 2020 resta stregata per la nazionale azzurra. Dopo la possibilità sfuggita per pochissimo a Marco Suppini di accedere alla finale di carabina 3 posizioni uomini da 50m, è il settore di pistola a non poter sorridere. Nel contest ad aria compressa – dai 10m – Giuseppe Giordano, Paolo Monna e Alessio Torracchi non sono infatti riuscire a staccare il biglietto per completare la loro sessione di qualifica fra i primi ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Monaco : Marco Suppini fuori per un soffio dalla finale di 3 posizioni : Il rimpianto è tanto: alla fine sarebbe bastato un solo punto. Nelle qualifiche della carabina 3 posizioni uomini da 50m, Marco Suppini va vicinissimo all’ingresso nella finale di specialità in quel di Monaco di Baviera; dove è in corso di svolgimento la terza tappa della Coppa del Mondo di Tiro a segno 2019 Totalizzando 1179 punti (con 76 mouches), il bolognese si è quindi piazzato al nono posto venendo preceduto dal serbo Milutin ...