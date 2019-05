Prosciutto dop | abbiamo documentato i gravi maltrattamenti subiti dai maiali

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Ancora una volta immagini choc da un allevamento didestinati a diventare prosciutti Dop. La notizia sembra ormai di averla già sentita. Infatti è stata già sentita più e più volte, ma d’altronde di un problema che si ripete è necessario continuare a parlarne. E non si tratta solo di animali chiusi in gabbie minuscole o di sovraffollamento nei capannoni. Quello che è statoda un investigatore di Essere Animali, che nell’allevamento ci ha lavorato per una ventina di giorni indossando una telecamera nascosta, sono, illeciti e procedure irregolari. Le violenze erano all’ordine del giorno. Tanto che in un breve periodo di tempo sono stati filmatipicchiati e scaraventati nei recinti, prolassi anali chiusi con spille da balia e la macabra abitudine, dopo la mutilazione, di gettare testicoli e code dei suinetti nella mangiatoia delle ...

