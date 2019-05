Debito 2018, Ue:progressi insufficienti

TgLa7 : Conti pubblici: #lettera Ue: 'Sulla base dei dati notificati per il 2018, è confermato che l'Italia non ha fatto p… - riotta : Ministro il debito ci inguaia da vari decenni, prima di ogni regola europea 'Italian public debt has been a financi… - borghi_claudio : @Guglielmo_Totti manfatti, il debito del 2018 ?? -

"Sulla base dei dati notificati per il,è confermato che l'Italia non ha fattosufficienti per rispettare il criterio delnel". E' scritto -secondo quanto si apprendenella lettera inviata dalla Commssione Ue al ministro dell'Economia Giovanni Tria. Con la lettera Dombrovskis e Moscovici chiedono all'Italia di presentare i "fattori rilevanti" che giustificherebbero la violazione delle regole e di ricevere una risposta "entro il 31 maggio 2019".(Di mercoledì 29 maggio 2019)